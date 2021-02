Uetze

Auch das Uetzer Gemeindegebiet muss am Wochenende mit reichlich Schneefall und einem steifen Ostwind rechnen. Deshalb haben die Bauhofmitarbeiter ihre Räumfahrzeuge für den Einsatz vorbereitet, Schneeschieber, Besen und Eimer mit Streusalz sind griffbereit. Zum Räumen der gemeindeeigenen Straßen und zum Schneeschippen an den Bushaltestellen, an den Ampelübergängen vor Schulen, Kitas, Rathaus und anderen gemeindeeigenen Liegenschaften stehen zwölf Mitarbeiter zur Verfügung, die jeweils in Sechserteams eingesetzt werden.

Bei Bedarf 12 Stunden im Einsatz

„Bei Bedarf arbeiten wir in Zwölf-Stunden-Schichten, mit einer einstündigen Pause nach der Hälfte der Zeit“, sagt Carsten Tietje, der mit einem kleinen Allzweckfahrzeug mit angebautem Räumschild unterwegs sein wird. Ist Schnee und Eis angesagt – im Raum Uetze soll der Schneefall insbesondere in der Nacht zu Sonntag einsetzen –, startet um 3 Uhr in der Frühe die Kontrollfahrt, um die Situation einzuschätzen. Gibt es was zu tun, werden ab 4 Uhr die Bauhofmitarbeiter angerufen. „Und dann geht es los“, berichtet Marvin Jacobi, der fürs Schneeschieben per Muskelkraft zuständig ist. Immer zwei Leute seien in einer Schicht mit dem Pritschenwagen unterwegs – nach Plan: Die erfahrungsgemäß gefährlichsten Stellen werden zuerst mit Schneeschieber und Besen geräumt. „Wir stehen auch in Kontakt zu den Räumfahrzeugen, die uns mitteilen, was sie nicht machen konnten. Dann fahren wir dorthin“, sagt Jacobi.

Auch das gehört zur Ausstattung des Winterdienstes: Schneeschieber, Besen und Transportgefäße für das Salz, das per Hand gestreut wird. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Innerörtliche Hauptstraßen haben Vorrang

Trotz aller Vorbereitung werde es jedoch nicht möglich sein, alle Straßen zeitnah zu räumen und zu streuen, erklärt Rathaussprecher Andreas Fitz. Vorrang hätten die innerörtlichen Hauptstraßen sowie die Omnibusstrecken. Für den Winterdienst auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind übrigens nicht die Bauhofmitarbeiter, sondern die Straßenmeisterei zuständig. Wenn der Schnee tatsächlich wie vorhergesagt bis zu 40 Zentimeter hoch liegen bleiben sollte, dann müssten sich die Uetzer auch am Montag und Dienstag auf Beeinträchtigungen im Straßenverkehr einstellen, warnt Fitz. Damit die Räumfahrzeuge ihre Arbeit machen können, bittet die Gemeinde, in Neben- und Anliegerstraße möglichst keine Fahrzeuge auf der Fahrbahn abzustellen.

Das sind die Aufgaben der Anlieger

Auf Gehwegen und kombinierten Geh- und Radwegen sind die Anwohner für das Schneeschippen und Streuen verantwortlich, so sieht es die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde vor. Hat ein Räumfahrzeug eine Grundstückszufahrt mit Schnee zugeschoben, ist es Aufgabe des betreffenden Anliegers, diesen zu entfernen. Zudem bittet die Gemeinde, den Schnee nicht von den Gehwegen auf die Fahrbahn zu schieben. In Straßen ohne Bordstein, zum Beispiel in verkehrsberuhigten Wohngebieten, sind die Anwohner angehalten, für Fußgänger einen mindestens 1,20 Meter breiten Streifen soweit wie möglich vom Schnee zu befreien.

Die Feuerwehren der Gemeinde Uetze seien wie immer einsatzbereit, wenn ihre Hilfe gebraucht wird, sagt Gemeindebrandmeister Tobias Jacob. „Die Schneeketten für die Fahrzeugen liegen bereit.“

Wasserversorger warnt vor Frostschäden

Mit dem Schnee kommt auch der Frost mit Temperaturen bis zu minus zehn Grad. „Das bedeutet, Wasserzähler können bersten und Leitungen einfrieren“, erklärt Sandra Ramdohr vom Wasserverband Peine, der die Haushalte in der Gemeinde Uetze mit Trinkwasser versorgt. Besonders anfällig seien Messinstrumente und Leitungen im Freien oder in Schächten, aber auch im Keller oder an schlecht isolierten Wänden.

Dieser Wasserzähler in einem außenliegenden Schacht ist bei Frost geborsten, sodass das Wasser heraussprudelt. Quelle: privat

„Wer einige Vorsichtsmaßnahmen zum Frostschutz trifft, kann kostspielige Reparaturen vermeiden“, sagt Ramdohr. Ihre Tipps: Zugluft und Kaltluftstrom im Bereich von Wasserzähler und -leitungen vermeiden, indem undichte Fenster oder Türen abgedichtet und geöffnete Fenster geschlossen werden. „Bitte auch an die Zuluftleitung im Heizungsraum denken.“ Frostgefährdete Armaturen sind mit gängigem Dämmmaterial zu schützen.

Von Anette Wulf-Dettmer