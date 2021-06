Uetze

Sommer, Sonne, Ferien: Dank sinkender Inzidenzzahlen sind Gruppenaktivitäten und sogar Reisen wieder erlaubt. Daher stehen die Chancen gut, dass die Kinder- und Jugendfreizeiten, die das Team Jugend der Gemeinde Uetze vorbereitet hat, stattfinden können. Es gibt noch freie Plätze.

Buchungen sind ab sofort über die Homepage www.jugend-uetze.de möglich. Fragen können per E-Mail an jugend@uetze.de sowie telefonisch unter (05173) 970146 gestellt werden.

Pferde pflegen und sich am Strand vergnügen

Ganz viel Zeit mit Pferde verbringen, sie selbst versorgen und das Reiten lernen: Das erwartet Pferdefreunde im Alter von elf bis 13 Jahren bei der Reiterfreizeit auf dem Talhof in Hessen. Mit dem Reisebus geht es am Sonnabend, 24. Juli, von der Bushaltestelle am Schulzentrum auf ins Edertal. Neben täglichen Reitstunden und Ausflügen erwarten die Kinder auch Kühe, Ziegen, Gänse und weitere Bauernhofbewohner. Die Fahrt kostet 235 Euro, Geschwisterkinder zahlen 188 Euro und BuT-Berechtigte 118 Euro.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Strand können sich Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren bei einer Fahrt nach Rügen freuen. Von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 22. August, ist die mit 4,5 Kilometer längste Jugendherberge der Welt in Prora ihr Domizil auf Zeit. Langeweile wird sicher nicht aufkommen bei Stand-up-Paddling, Kanufahren, Beach-Volleyball, Schwimmen und Sonnenbaden. Zudem stehen ein Besuch in Stralsund und im Ozeaneum auf dem Programm. Eine gemeinsame Angeltour für Interessierte ist ebenso geplant. Die Teilnahme kostet 420 Euro, 370 Euro für Geschwisterkinder und Juleica-Inhaber. BuT-Berechtigte zahlen 210 Euro, Teilnehmer aus anderen Kommunen 470 Euro.

Abenteuer mit den Waldrittern erleben

Wer schon immer einmal als Ritter Abenteuer erleben wollte und mindestens acht und höchstens 13 Jahre alt ist – für den gibt es das Waldritter-Zeltlager in Eltze. Von Montag, 23. August, bis Montag, 30. August, warten täglich neue Herausforderungen im mittelalterlichen Fantasieland Silvanien auf die Jungen und Mädchen. Gemeinsam gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, verborgene Geheimnisse zu entdecken und gemeine Schurken zu vertreiben. Wissenswertes zu Natur und Geschichte gibt es obendrein. Übernachtet wird in Zelten, die Verpflegung ist inklusive. Die Kosten betragen 140 Euro. Geschwisterkinder zahlen 112 Euro, BuT-Berechtigte 70 Euro.

Von Sandra Köhler