Uetze

Seit dem 1. März hat die Gemeinde Uetze 34 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert – und die Verwaltung rechnet nach Aussage von Gemeinderätin Ursula Tesch damit, dass diese Zahl weiter ansteigt. „Täglich kommen neue Geflüchtete hinzu“, sagt Tesch. Zudem hielten sich etliche Ukrainerinnen und Ukrainer in der Gemeinde auf, die privat untergekommen seien und sich noch nicht gemeldet hätten. „Wir gehen davon aus, dass insgesamt bis zu 60 Personen aus der Ukraine hier sind“, sagt die Gemeinderätin.

Ihren Angaben zufolge können die Menschen mit einem Visum bis zu 90 Tage in Deutschland bleiben, ohne dass sie sich melden müssen. „Manche hoffen, dass sie schnell zurückkehren können, andere überlegen, ob sie weiterziehen“, begründet Tesch die aktuell abwartende Haltung einiger Geflüchteter.

Allerdings könnten nur die Personen staatliche Leistungen, darunter auch eine Krankenversorgung, in Anspruch nehmen, die registriert seien. Dazu stehe die Verwaltung in Gesprächen mit Uetzerinnen und Uetzern, die Flüchtlinge aufgenommen haben, und mit Institutionen, Vereinen und Verbänden aus der Migrationsarbeit.

Gemeinde richtet Sporthalle als Notunterkunft her

Zu den ukrainischen Frauen, Männern und Kindern kommen weitere Geflüchtete, unter anderem Ortskräfte aus Afghanistan. Damit komme die Gemeinde auf 75 bis 100 Personen, die Schutz suchen. Weil die Tendenz steigt, ist die Suche nach Wohnraum oder Unterkünften auf Zeit aktuell eine vordringliche Aufgabe.

Insgesamt 15 Ukrainer hat die Verwaltung im Gasthaus Höbbel in Dollbergen aufnehmen können. „Außerdem haben sich Vermieter gemeldet, die acht bis zehn Wohnungen anbieten – diese müssen aber zum Teil noch hergerichtet werden“, sagt Tesch. Hinzu kämen mehr als 20 Zimmer in Wohnungen und Häusern, die zumindest ein Zuhause auf Zeit mit Bad- und Küchennutzung ermöglichen. Gemeldet hätten sich auch Besitzer von Ferienwohnungen, die diese bis zum Sommer zur Verfügung stellen.

All das, schätzen Tesch und ihr Team, reiche am Ende aber wohl nicht aus. Deshalb habe die Verwaltung jetzt den MTV Dedenhausen und den Ortsrat informiert, dass die Sporthalle des Ortes als Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 35 Personen hergerichtet wird. „Wir streben eine humane Unterbringung der Menschen an, deshalb suchen wir nach Möglichkeiten, die Turnhalle gut zu gestalten“, sagt die Gemeinderätin.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine seien zudem im Familienverbund unterwegs – und würden sich nur ungern oder gar nicht trennen wollen. „Meist handelt es sich um Großeltern, Eltern, Kinder“, sagt sie und fügt hinzu, dass deshalb auch viele Ältere eine Unterkunft benötigten.