Als vorletzte Kommune der Region Hannover ist Uetze jetzt dem Netzwerk Zuhause sicher beigetreten. Die stellvertretende Verwaltungschefin Ursula Tesch hat die Beitrittsurkunde am Mittwoch unterschrieben. In dem 2005 zunächst in Nordrhein-Westfalen gegründeten Verein haben sich Kommunen, Polizei, Handwerksorganisationen sowie Betriebe aus Handwerk, Industrie und Versicherungswirtschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie die Bürger für die Wichtigkeit von Einbruchs- und Brandschutz in Haus und Wohnung sensibilisieren sowie über geeignete Maßnahmen dafür informieren.

Unterschreibt die Urkunde für den Beitritt der Gemeinde zum Netzwerk Zuhause sicher: Uetzes stellvertretende Verwaltungschefin Ursula Tesch. Quelle: Thomas Böger

Das Thema häusliche Sicherheit sei in Uetze schon vor mehreren Jahren auf Initiative des Seniorenbeirats aufgegriffen worden, berichtete Tesch. Es habe auch verschiedene Aktionen und Veranstaltungen gegeben. „Doch dann haben wir das etwas schleifen lassen“, räumte sie ein. 2017 – damals wurde in das Rathaus eingebrochen – habe es einen neuen Anlauf gegeben. Seitdem suchten Einbrecher das Rathaus noch zweimal heim: Im September 2018 gelangten sie durch ein Kellerfenster in das Gebäude und richteten einen Schaden von mehreren 10.000 Euro an. Im Juni dieses Jahres scheiterten sie dagegen an den Fenstern.

Das Netzwerk will vor allem Haus- und Wohnungsbesitzer beraten, wie sie ihr Zuhause besser gegen Eindringlinge schützen können. Im Bereich der 2010 gegründeten Schutzgemeinschaft Hannover sei das im vergangenen Jahr mehr als 1200-mal geschehen, darunter 20-mal in Uetze, sagte Manuel Varga, stellvertretender Leiter des für Prävention zuständigen Dezernats der Polizeidirektion Hannover. Oft sei ein Einbruch in der Nachbarschaft Auslöser dafür, dass ein Beratungstermin vereinbart werde, berichtete Michael Nickel, Fachbereichsleiter Prävention bei der hannoverschen Polizei.

Kommunen sollen Beratungsangebot vermitteln

Noch besser sei es jedoch, wenn schon beim Bau der Gebäude Fenster und Türen gut gesichert würden. Deshalb „wünschen wir uns von den Kommunen, dass sie unser Beratungsangebot weitervermitteln“, machte Nickel eine der Aufgaben deutlich, die mit dem Beitritt Uetzes zu dem Netzwerk verbunden sind. Die kostenlose Beratung erfolgt nicht mehr so unverbindlich wie früher. Nach Nickels Worten wird für jedes Haus ein individueller Plan ausgearbeitet. Er legt fest, welche zusätzlichen Sicherungen eingebaut werden müssten, wenn die Kriterien der Schutzgemeinschaft erfüllt werden sollen. Wenn dann auch noch ausreichend Brandmelder installiert sind und (für den Notfall) ein Telefon auf dem Nachttisch liegt, kann die Plakette „Zuhause sicher“ vergeben werden. Sie soll potenzielle Einbrecher abschrecken und ihnen signalisieren, dass es schwierig werden dürfte, in dieses Haus einzudringen.

Sieht kompliziert aus, ist es aber gar nicht: Hauptkommissar Michael Nickel präsentiert einen Erfassungsbogen für die individuelle Sicherheitsberatung. Quelle: Thomas Böger

Tesch kündigte an, dass die Gemeinde nicht nur Flyer und Broschüren im Rathaus auslegen, sondern auch gezielt Bauherrn und Architekten auf das Thema ansprechen werde. Junge, neu nach Uetze ziehende Familien könne man auch über die Elternvertreter in den Kindergärten erreichen. Wer selbst initiativ werden will, kann sich unter Telefon (0511) 109 11 14 an die Polizei wenden oder sich im Internet unter www.zuhause-sicher.de bei der Schutzgemeinschaft informieren.

Von Thomas Böger