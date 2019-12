Uetze/Burgdorf

Wer Besuch von den Sternsingern bekommen möchte, kann sich ab sofort im Pfarrbüro der St.-Nikolaus-Gemeinde in Burgdorf unter Telefon (05136) 809 29 00 oder bei Stefan Hoffmann, Telefon (0174) 9 84 28 23, anmelden. Die Besuchstermine gibt es für den 6., 10. und 12. Januar.

Die katholische Kirchengemeinde organisiert das Dreikönigssingen für Burgdorf und Uetze. In den beiden Kommunen ist es seit Jahren eine ökumenische Aktion: evangelische Haushalte und Einrichtungen werden ebenso besucht wie katholische. Auch die Sternsinger selbst müssen nicht katholisch sein. „Alle dürfen mitmachen“, sagt eine Mitarbeiterin des Pfarrbüros.

Kindern helfen Kindern

Aktuell suchen die Sternsinger weitere Mitstreiter für ihre Besuchstouren, bei denen sie nicht nur singen, sondern auch Spenden sammeln. Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Wer zwischen sechs und 15 Jahre alt ist, gern singt und sich ehrenamtlich engagieren will, kann sich bei Stefan Hoffmann oder im Pfarrbüro melden.

Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger nach Auskunft des Kindermissionswerks insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. Allein bei der Aktion 2019 kamen mehr als 50 Millionen Euro an Spenden zusammen. Die aktuelle Sternsingeraktion stellt das Thema Frieden am Beispiel des Libanon in den Mittelpunkt.

Spenden sind für den Libanon bestimmt

Mit den Spenden der Aktion 2020 sollen mehrere Hilfsorganisationen unterstützt werden, die sich im Libanon – das Land hat 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen – für Bildung, Gesundheit und den Dialog zwischen den Religionsgemeinschaften stark machen.

