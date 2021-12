Uetze

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Uetze/Katensen weist auf das strenge Reglement hin, dass für die Gottesdienste Heiligabend und am Weihnachtsfest in Uetze und Katensen gilt. Die Besucherinnen und Besucher müssen sich nach der 2G-Regel richten. Außerdem ist eine Anmeldung erforderlich.

Gottesdienstbesucher sollen sich bis Dienstag, 21. Dezember, unter Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift und ihrer Telefonnummer unter der Rufnummer (05173) 922727 oder per E-Mail an kg.uetze@evlka.de anmelden. Auf Grundlage der Anmeldungen druckt die Kirchengemeinde Eintrittskarten.

Nachweis bei Abholung der Karten

Die Besucher können die Karten für die Gottesdienste in der Uetzer Johannes-der-Täufer-Kirche am Dienstag, 21. Dezember, und am Mittwoch, 22. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr im neuen Gemeindezentrum KiZ neben der Kirche abholen. Für die Christvesper in Katensen gibt Angelika Welge, Eichenhain 3, die Eintrittskarten am Dienstag, 21. Dezember von 14.30 bis 19 Uhr und am Mittwoch, 22. Dezember, von 10 bis 14 Uhr aus. Die Abholer müssen einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und sich ausweisen können.

Krippenspiele werden aufgeführt

Diakonin Karin Lawrenz lädt Familien mit kleinen Kindern für Heiligabend, 24. Dezember, 14.30 Uhr, zu einer Christvesper ein. Auf dem Programm dieses Gottesdienstes in der Johannes-der-Täufer-Kirche steht ein Krippenspiel. Für 16 Uhr bereitet Pastorin Heidrun Kück einen weiteren Gottesdienst mit Krippenspiel vor. Gemeinsam mit Kück können Gottesdienstbesucher auch ab 18 Uhr eine Christvesper in Uetze feiern.

Vor der Michaeliskirche in Katensen beginnt eine Christvesper am Heiligabend um 16 Uhr. Lawrenz wird diesen Gottesdienst mit Krippenspiel gestalten. Die Katenser Kirche ist derzeit gesperrt. Am zweiten Weihnachtstag hält Pastorin Kück einen Festgottesdienst ab 10.30 Uhr in der Uetzer Kirche. Bei allen Gottesdiensten müssen die Besucher auf dem Weg zum Platz und während des Singens eine Maske tragen.

Die Kirchengemeinde macht auf ihrer Homepage www.kirche-uetze.de zu Weihnachten auch Onlineangebote. Dort kann man sich die Christvespern der Kirchengemeinden Dollbergen/Schwüblingsen, Hänigsen/Obershagen und Uetze/Katensen, ein Krippenspiel der evangelischen Jugend Uetze und den Poetry-Slam-Podcast „Stille Nacht“ ansehen und anhören.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller