Uetze will Kindertagespflege attraktiver machen

Uetze

Die Gemeinde Uetze bekommt in den nächsten drei Kindergartenjahren von der Region Hannover Geld, um die Kindertagespflege sowohl auszubauen als auch qualitativ weiterzuentwickeln. Sie setzt seit Längerem in der Kinderbetreuung auch auf Tagesmütter und -väter. Tagespflegestellen könnten schneller in Betrieb gehen als eine neue Kita, sodass die Gemeinde flexibler auf die Nachfrage nach Betreuungsplätzen reagieren könne, erklärt Tamara Möller, Teamleiterin Kita, Familie und Senioren.

Tagesmütter und -väter betreuen 100 Kinder

Zurzeit können in Uetze 100 Jungen und Mädchen in Tagespflegestellen betreut werden. Darunter sind laut Möller fünf Großtagespflegestellen, in denen bis zu zehn Kinder von zwei Betreuern versorgt werden. Neben diesen Betreuungsplätzen gibt zurzeit 685 Kindergarten- und 162 Krippenplätze. „Damit fehlen für Kinder ab drei Jahren aktuell 25 Plätze“, sagt Möller. Für Kinder im Krippenalter werden im laufenden Kindergartenjahr weitere 20 Plätze benötigt, die meisten davon jedoch erst 2021.

„Es gibt viele Zuzüge von Familien“, berichtet Möller. Zudem seien im Sommer von den 54 sogenannten Flexikindern 28 nicht eingeschult worden, sondern besuchten weiter eine Kita. „Für uns ist das ein relativ hoher Anteil.“ Früher sei der Anteil der Kinder, die die Möglichkeit nutzen, länger im Kindergarten zu bleiben, niedriger gewesen. Entlastung soll die geplante Kita am Schapers Kamp in Uetze bringen. Die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) will dort eine Gebäude bauen, das Platz für 45 Krippen- und 50 Kindergartenkinder bietet. „Wir würden uns freuen, wenn es in zwei, drei Jahren losgeht bei der AWO“, sagt Möller.

Neue AWO-Kita wird dringend benötigt

Vor dem Hintergrund, dass am Schapers Kamp demnächst ein Baugebiet entsteht und im Südwesten der Ortschaft Uetze ein weiteres geplant ist, kommt Tageseltern in der Kinderbetreuung eine große Bedeutung zu, um auch den gesetzlichen Anspruch der Eltern erfüllen zu können. Deshalb will die Gemeinde die Kindertagespflege aktiv entwickeln – als attraktives Arbeitsfeld und als qualitativ hochwertige Betreuung. Angesichts der sinkenden Anzahl von Tagespflegepersonen sei es wichtig, die Attraktivität zu steigen. Dazu gehören laut Möller vor allem eine gute Fachberatung und Begleitung der Tageseltern, ein angemessenes Mindestentgelt, ein Zuschuss, wenn die Kinder in gemieteten Räumen betreut werden, und nicht zuletzt die Unterstützung von Vertretungsregelungen.

Gemeinde erhöht Entgelt für Tageseltern

Die Vereinbarung mit der Region Hannover sieht vor, dass Uetze einen Zuschuss von 500.000 Euro – verteilt auf drei Kita-Jahre – erhält. Allerdings deckt diese Förderung nicht alle Kosten der Gemeinde. Trotzdem seien diese Zusatzausgaben sinnvoll, da die Attraktivität der Tagespflege gefördert werde und die höhere Qualität sich auf die Zufriedenheit der Eltern auswirke, argumentiert Möller. Beschlossen hat der Rat vor den Herbstferien deshalb, das Entgelt für die Tagespflegepersonen um 0,43 Euro pro Betreuungsstunde und Kind anzuheben. Bei rund 177.866 Betreuungsstunden im Jahr führt das zu Mehrkosten von 75.753 Euro. Die Region zahlt für diesen Bereich einen Zuschuss von 8893 Euro (5 Cent pro Stunde), sodass die Entgeltanhebung die Gemeinde 66.860 Euro im Jahr kostet.

Von Anette Wulf-Dettmer