Uetze

Die Gemeinde Uetze will sich an einem Innovationsprojekt der Region Hannover beteiligen. Auf Kreisstraßen innerhalb der Orte soll für drei Jahre Tempo 30 gelten. In dieser Zeit soll untersucht werden, wie sich das Tempolimit auf Verkehrsfluss, Verkehrsdichte und Lärmpegel auswirkt. Gemeinsam mit den Ortsräten und der Polizei sollen die Straßen benannt werden, die sich für das Projekt eignen.

Das sind die Vorschläge der Polizei: Nordmannstraße in Uetze, Alte Bahnhofstraße in Hänigsen, Zur Eltzer Mühle in Eltze. Die Liste der bisherigen Ortsratsvorschläge: Hauptstraße in Obershagen, Katenser Hauptstraße in Katensen, Obershagener Straße, Alte Bahnhofstraße und Henighuser/Rälingser Straße in Hänigsen sowie Beerbuschstraße und Am Lahkamp in Schwüblingsen.

Der Ortsrat Uetze berät darüber am Mittwoch, 4. November, in seiner öffentlichen Sitzung, die um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnt. Coronabedingt ist die Zahl der Zuschauer auf 15 begrenzt. Weitere Themen sind der Ausbau der Straße Marktplatz und der Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebiets Nord-Ost.

Von Anette Wulf-Dettmer