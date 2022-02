In Uetze wird für den Mai ein Großereignis geplant: Rund ums Rathaus soll der „Wings for Life World Run“ ausgetragen werden. Bei der Benefizveranstaltung laufen Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam.

Flügel fürs Leben: Uetze wirbt für Benefizlauf „Wings for Life World Run“ am Rathaus

Uetze - Flügel fürs Leben: Uetze wirbt für Benefizlauf „Wings for Life World Run“ am Rathaus

Uetze - Flügel fürs Leben: Uetze wirbt für Benefizlauf „Wings for Life World Run“ am Rathaus