Eltze

Fast genau drei Jahre ist es her, dass ein heute 58 Jahre alter Mann in Eltze seinen damaligen Vermieter um 5500 Euro Miete geprellt hat. Das Amtsgericht Burgdorf hat den Mann deshalb jetzt wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt – auf Bewährung.

Hätte der Vermieter nur andeutungsweise geahnt, wer da bei ihm im Dezember 2016 einzog, hätte er seine Wohnung womöglich anderweitig vermietet. Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Körperverletzung, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung – die Liste der strafrechtlich relevanten Verfehlungen ist lang, wie das Verlesen der Einträge aus dem Strafregister während des Prozesses offenbarte.

Der zu verhandelnde Fall schien in Anbetracht der Verurteilungen wegen zahlreicher Vermögensdelikte und Betrugs nur zu gut ins Bild zu passen. Gemeinsam mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin und seinem damals noch in der Ausbildung befindlichen Sohn mietete sich der 58-Jährige in der Wohnung in Eltze ein. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hatte er von Beginn an gar nicht vor, die Miete zu bezahlen. Seine zum damaligen Zeitpunkt unregelmäßigen Einkünfte hätten das auch gar nicht zugelassen, fasste Strafrichterin Stephanie Rohe in ihrer Urteilsbegründung das Ergebnis der Beweisaufnahme zusammen.

Kleinstmängel dienen als Ablenkungsmanöver

Der Mann und seine frühere Lebensgefährtin hatten vereinbart, dass der Angeklagte die Miete in Höhe von 700 Euro übernehmen sollte. Die Frau sollte für die Nebenkosten aufkommen und obendrein die Kosten für die Fahrzeuge des gemeinsamen Haushalts berappen. Der Sohn, nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, sollte etwas zu den Haushaltskosten beisteuern. Wie viel genau, blieb letztlich unklar. Er habe hier und da eingekauft, gab er zu Protokoll.

Der Angeklagte blieb indessen die Miete schuldig. Er machte stattdessen gegenüber dem Vermieter Mängel geltend. Die Fliesen im Bad sollten locker sitzen. Auch die Dusche soll Reparaturbedarf aufgewiesen haben. „Kleinstmängel“, befand die Richterin, die allzu offensichtlich nur als Ablenkungsmanöver gedient hätten, wie auch die Zeugenaussage der ehemaligen Lebensgefährtin unterstrich. Dennoch behielt der Mann die Miete in voller Höhe zurück. Und zwar so lange, dass er am Ende 5500 Euro schuldig war.

Nach seiner Verurteilung wegen Betrugs muss der 58-Jährige seine Mietschulden nun nachträglich in Raten abstottern. Er ist berufstätig und verfügt über ein Einkommen, weshalb das Gericht die Strafe trotz einschlägiger Vorstrafen zur Bewährung aussetzte, und zwar für die Dauer von drei Jahren. Das milde Urteil schmeckte dem Mietpreller dennoch nicht. Er bekam vor dem Gerichtssaal einen solchen Wutanfall, dass die Richterin vorsorglich einen Wachtmeister hinzu bat, der für Ordnung sorgte.

Von Joachim Dege