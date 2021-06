Hänigsen

Die Sperrung der Bundesstraße 188 zwischen der Uetzer Ortschaft Altmerdingsen und Burgdorf bekommt Hänigsen zu spüren. Das Verkehrsaufkommen ist stark gewachsen, sodass sich lange Staus bilden. Seit Mittwoch sollen deshalb drei Behelfsampeln an der Kreuzung Henighuser Straße/Steindamm/Alte Poststraße am Pappaul für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Außerdem ist an der Kreuzung die Zufahrt zur Alten Poststraße gesperrt.

Nach Auskunft des Verkehrssachbearbeiters im Uetzer Rathaus, Maik Theunert, hatte sich die Situation am Dienstag enorm verschärft. Wegen eines schweren Lkw-Unfalls mit einem Toten war an dem Tag die Autobahn A2 gesperrt. Viele Autofahrer seien auf die B 188 ausgewichen und hätten dann notgedrungen über die Umleitungsstrecke durch Hänigsen fahren müssen, sagt Theunert. „Wir hatten Rückstaus bis zu zwei Kilometern in Richtung Dachtmissen und in Richtung Altmerdingsen“, erinnert er sich.

Ampeln nur zu Stoßzeiten in Betrieb

Die Autofahrer hätten an der Kreuzung am Pappaul nicht mehr abbiegen können. „Ohne Ampeln standen sie da wie blöd“, sagt Theunert. Daher habe er am Mittwoch drei Behelfsampeln aufstellen lassen, um das Abbiegen zu erleichtern. Die Signalanlagen seien nur während der Hauptverkehrszeiten von 7 bis 9.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr eingeschaltet, betont der Verkehrssachbearbeiter.

Doch helfen die Ampeln wirklich? Hier gehen die Meinungen auseinander. „Jetzt staut es sich noch mehr“, klagt Ortsbürgermeister Norbert Vanin. Nach seinen Beobachtungen reichen die Rückstaus vom Pappaul bis auf den Burgdorfer Berg. Das war zum Beispiel am Mittwoch gegen 17 Uhr der Fall.

„Mit den Ampeln läuft es jetzt gut“, sagt hingegen Theunert. Er habe nur positive Rückmeldungen erhalten. „Verbesserungswürdig sind noch die Schaltzeiten“, räumt er ein. Am Morgen seien sie optimal. Am Nachmittag müsse man die Grünphase auf der Landesstraße 311 – also auf dem Straßenzug Henighuser Straße/Steindamm – verlängern und die Phase für die Autos auf der Kreisstraße aus Richtung Altmerdingsen verkürzen.

Alte Poststraße ist jetzt Sackgasse

Die Zufahrt zur Alten Poststraße ist gesperrt, weil Theunert auf die Schnelle keine vierte Bedarfsampel auftreiben konnte. „Es war schon schwierig genug, in der Kürze der Zeit drei zu bekommen“, sagt er. Die Alte Poststraße bleibt bis zum Ende der Bauarbeiten auf der B 188 am 23. Juli Sackgasse mit Zufahrt von der Sägemühlenstraße. Dann werden auch die Ampeln abgebaut.

Ein Problem sind nach Theunerts Worten die Fahrbahneinengungen am Ortseingang auf der Altmerdingser Straße. Auch dort kommt es zu Staus. „Da appellieren wir an die gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer“, sagt er. An dem Engpass sollten die Autofahrer nicht auf Vorfahrt pochen. Am 17. Juni kam es dort bereits zu einem Unfall, weil ein Autofahrer zu ungeduldig war.

Schule: Autofahrer halten nicht an Fußgängerampeln

Das derzeitige erhöhte Verkehrsaufkommen bereitet Eltern und Lehrkräften der Hänigser Grundschule Sorgen. „Teilweise fahren die Autofahrer zu schnell und unachtsam durch den Ort“, klagt Schulleiterin Kerstin Ackermann. Aus Erzählungen wisse sie, dass hin und wieder das Rot an den Fußgängerampeln übersehen werde.

Die Polizei bestätigt dies nur teilweise. Zwar seien Beschwerden über erhöhte Geschwindigkeiten im Ort bei der Polizeiinspektion Burgdorf eingegangen. Daraus lasse sich jedoch nicht ableiten, dass generell zu schnell gefahren werde. Auch Klagen über die Missachtung roter Fußgängerampeln seien bisher nicht an die Polizeiinspektion herangetragen worden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller