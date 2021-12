Uetze

Der Uetzer Heimatbund hat auch für das nächste Jahr einen Kalender mit historischen Fotos aus Uetze und Umgebung herausgegeben. Die alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen zum Beispiel das frühere Kaufhaus Windler an der Kaiserstraße, einen Zug mit einer Dampflok auf dem Eisenbahnviadukt am Frühlingswald, das ehemalige Postamt an der Kirchstraße und den einstigen Bierverlag der National Jürgens Brauerei an der Westerkampstraße.

Der Kalender im DIN-A3-Format kostet 13 Euro und ist im Bürgerladen allerhandnUETZEliches, Kaiserstraße 10, Edeka Cramer, Burgdorfer Straße 1, Fernseh Schmidt, Balkenbornstraße 10, sowie bei Dieter Lorenz, Eigenstraße 2, und Peter Doms, Leibnizstraße 1A, erhältlich.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller