Uetze

Die neue Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover am Schapers Kamp nimmt deutliche Konturen an. Nach Kenntnis der pädagogischen Leiterin des Fachbereich Kindertagesstätten bei der AWO, Ingrid Kröger, haben die Bauarbeiter inzwischen die obere Geschossdecke des zweistöckigen Gebäudes gegossen. Kröger ist zuversichtlich, dass die AWO im Sommer die neue Kita in Betrieb nehmen kann.

„Wir liegen gut im Zeitplan“, berichtet die pädagogische Leiterin. Die Stelle für die Kitaleitung habe die AWO bereits ausgeschrieben. „Die Leitungsstelle besetzen wir recht früh, weil vor der Eröffnung viel Organisatorisches erledigt werden muss“, sagt Kröger. Zum Beispiel müssten Verträge mit den Eltern abgeschlossen, die Räume eingerichtet und Spielmaterialien beschafft werden. Bereits in diesen Tagen will Kröger die Möbel aussuchen. Im Frühjahr werde die AWO das weitere Personal suchen.

Die Krippengruppen kommen ins Erdgeschoss

Die Kinder der beiden Krippengruppen werden in Räumen im Parterre spielen. Dort werden auch der Bewegungsraum und die Küche liegen. Ebenfalls im Erdgeschoss will die AWO ein Familienzentrum einrichten. Die Räume des Familienzentrums seien so konzipiert, dass man sei bei einer weiter steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen auch für eine Kindergarten- oder eine Krippengruppe nutzen könne, sagt Kröger.

Vorerst plant die AWO mit drei Kindergartengruppen. Diese sollen ins Obergeschoss einziehen. Im Obergeschoss wird außerdem Platz für das Büro der Kitaleitung, einen Multifunktionsraum und Sozialräume sein. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, wird ein Fahrstuhl eingebaut.

Die neue AWO-Kita spielt eine wichtige Rolle in der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Gemeinde. Die Gemeindeverwaltung setzt darauf, dass die Kita zum Beginn des Kitajahres 2022/2023 in Betrieb geht. Die Tagesstätte soll nicht nur Kinder aus der Ortschaft Uetze, sondern auch aus anderen Orten aufnehmen. Trotzdem werden dann noch Betreuungsplätze – insbesondere im Versorgungsbereich Hänigsen/Obershagen/Altmerdingsen – fehlen. Zumal immer noch kein Termin für die Eröffnung des Waldkindergartens bei Krätze feststeht.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller