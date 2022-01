Uetze

„Ja ist nur ein winziges Wort, aber die schönste Brücke zwischen zwei Herzen“: Dieser Spruch ziert den Schreibtisch von Susanne Teschnit, die seit mittlerweile drei Jahrzehnten als Standesbeamtin in Uetze die heiratswilligen Paare traut. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts. Die Zahl der Eheschließungen ist in dieser Zeit konstant geblieben. So gaben sich 2020 insgesamt 135 Paare das Jawort, im vergangenen Jahr waren es 122.

An diesem Sonnabend, 22.1.22, herrscht Hochbetrieb für die Standesbeamtin, denn für das Datum haben sich gleich drei Paare angemeldet – mehr als bei den anderen Schnapszahl-Daten. Für den 2.2.22 und den 22.2.22 gibt es jeweils einen Hochzeitstermin, damit hätten Kurzentschlossene zumindest am zweiten Datum noch die Chance auf eine Trauung an einem leicht zu merkenden Tag. „In anderen Kommunen sind die Standesämter bereits ausgebucht, wir haben aber noch Kapazität“, sagt Teschnit. Der große Boom, den die Uetzer am 11.11.11 verzeichneten, bleibt offenbar aus. Damals sagten sechs Paare Ja zur Ehe.

Moonlight-Wedding findet großen Zuspruch

Bei allen Änderungen und Einschränkungen, die die Pandemie seit zwei Jahren mit sich bringt, sieht die Standesbeamtin eine Konstante: „Die meisten wählen als Hochzeitsdatum einen Termin im Sommer“, sagt sie und fügt hinzu, dass die Paare dann für die Zeremonie nicht das Trauzimmer in Uetze, sondern die Außenstandorte Kötjemühle oder Festwerk Dedenhausen wählen. Gerade in der Kötjemühle gebe es viele Auswärtige, die sich dort trauen lassen. „Beide Anlagen haben ein wunderbares Ambiente, das wollen viele nutzen“, sagt Teschnit, die an gefragten Hochzeitssonnabenden bis zu drei Termine absolviert.

Vor allem das Moonlight-Wedding – an diesem Jahr am 11.11.22 und damit auch ein leicht zu merkendes Datum – finde großen Anklang, weil die Betreiberin die Kötjemühle immer wunderbar mit Kerzen illuminiere. „Die drei Termine sind dann auch immer schnell vergeben“, sagt die Uetzerin, die mitunter die Kinder jener Paare traut, die sich bereits schon bei ihr das Jawort gegeben haben. Ohnehin stelle sie zunehmend fest, dass viele Paare sehr lange und sehr groß ihre Hochzeitsfeiern planten. So erhalte sie bereits jetzt die ersten Anfragen für den Sommer 2023 – wobei viele hofften, dass die Pandemie dann ausgestanden ist. „In den vergangenen beiden Jahren, vor allem in 2020, haben etliche die Hochzeit verschoben, weil sie in größerer Runde feiern wollten“, sagt Teschnit.

Das Jawort kommt per Livestream zu den Gästen

Andere hielten an ihren Termin fest, auch während des Lockdowns vor einem Jahr. „Damals durfte sich nur das Paar und ich als Standesbeamtin im Trauzimmer aufhalten“, sagt sie. Deshalb lockerte sie die Vor-Corona-Regelung, nach der das Filmen im Trauzimmer verboten war. Inzwischen filmten die Paare die Trauung oder sendeten sie gleich als Livestream zu Verwandten und Freunden. „Manchmal sprechen mich dann im Anschluss einige Uetzer auf der Straße an, wenn sie zugeschaut haben“, sagt Teschnit und lacht. Das Feedback sei bisher durchgehend positiv gewesen. Doch vor allem habe sie festgestellt, dass die Stimmung bei den kleinen Runden sehr besonders gewesen sei. Im Gegensatz zu großen Gesellschaften habe sie sich nur auf das Paar konzentrieren können, Braut und Bräutigam wiederum hätten sich nicht wegen möglicher Pannen sorgen müssen.

Gleichwohl habe sie das Jahr 2021 als durchaus anstrengend erlebt: Häufig wechselnde Verordnungen, bei denen sie den Durchblick behalten und die sie den Brautleuten vermitteln musste. „Manchmal waren die Paare traurig, aber letztlich haben sie alle die Regelungen akzeptiert“, sagt Teschnit.

Von Antje Bismark