Uetzer Ernie Meyer erzählt von seiner Reise durch Ostpreußen

Hänigsen

Ernst Meyer, den viele Uetzer nur Ernie nennen, nimmt seine Zuschauer am Dienstag, 8. Oktober, mit auf eine nostalgische Reise durch das alte und neue Ostpreußen. Unterwegs war Meyer mit dem Auto, dem Fahrrad, dem Schiff, auf dem Pferderücken und zu Fuß. Sein Filmvortrag unter dem Titel „Auf den Spuren von Ännchen von Tharau“ beginnt um 15 Uhr in der Aula der Grundschule „Am Storchennest“ in Hänigsen. Gastgeber ist der DRK-Ortsverein Hänigsen. Der Eintritt ist frei.

Gereist ist Meyer von Königsberg nach Trakenen mit dem Gestüten Georgenburg und Weedern, in die Rominter Heide, durch das Memelland zur Kurischen Nehrung. Ziel auf der Nehrung ist der Ort Nidden, wo sich einst der Schriftsteller Thomas Mann sehr wohlgefühlt haben soll. Auf seinen Weg durch Ostpreußen hat der Uetzer sich auch Provinzstädtchen angeschaut und mit den Menschen dort gefeiert.

Von Anette Wulf-Dettmer