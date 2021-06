Uetze

Wegen der Covid-19-Pandemie musste die Uetzer Freibadgenossenschaft 2020 Einnahmeeinbußen verkraften. „Wir haben im vorigen Jahr 10.000 Euro Verlust gemacht“, berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Ahrens in der Generalversammlung am Donnerstagabend im Freibad. Dieser Fehlbetrag entspreche in etwa den Mindereinnahmen beim Eintrittsgeld. Nicht wirtschaftliches Fehlverhalten, sondern allein die pandemiebedingten Einnahmeausfälle hätten zu dem negativen Ergebnis geführt, betonte Ahrens.

„Wir haben keinen Grund zu klagen. Uns geht es relativ gut“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende. Alle Zeichen sprächen dafür, dass es wieder aufwärtsgehe, fügte er hinzu. Laut Vorstandsmitglied Michael Kropp hat die Genossenschaft bereits mehr Dauerkarten als im Vorjahr verkauft. Zuvor hatte er erläutert, dass die Auflagen wegen der Pandemie zu den Einnahmeausfällen geführt hätten. In anderen Jahren seien an heißen Tagen bis zu 1200 Besucher ins Uetzer Freibad gekommen. Wegen der Pandemie durften sich 2020 jedoch höchstens 600 Gäste in der Badeanstalt aufhalten. Diese Höchstzahl gilt auch zurzeit.

Schwimmkurse finden wieder statt

Nach Kropps Angaben nahm die Genossenschaft im vorigen Jahr Eintritt in Höhe von 56.600 Euro ein. 2019 waren es noch 65.800 Euro gewesen. Um nicht Gefahr zu laufen, die erlaubte Besucherzahl zu überschreiten, habe die Genossenschaft 2020 keine Schwimmkurse angeboten. 2019 hatte die Genossenschaft für die Kurse 8800 Euro eingenommen. In diesem Jahr finden die Lehrgänge wieder statt. „Sie waren in einer Woche ausgebucht“, berichtete Kropp.

Nach seinen Angaben hatte die Genossenschaft zum Jahreswechsel 978 Mitglieder. „Es kommen in jeder Saison ungefähr 50 Mitglieder hinzu“, sagte Kropp. Einige Mitglieder wohnten weit entfernt. „Einer kommt sogar aus Schweden. Er findet das Uetzer Bad so schön“, berichtete Kropp.

Alle drei Jahre steht der Aufsichtsrat zur Wahl. Neben Ahrens wurden auch Renate Buchmann, Ellen Schmidt, Inga Thum, Lutz Sandmann und Mike Luttermann wiedergewählt.

