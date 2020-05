Uetzer Kirchenvorstand sagt Gottesdienste bis auf Weiteres ab

Uetze

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Uetze-Katensen wird weiterhin keine Gottesdienste feiern. „Der Kirchenvorstand hält einen Neubeginn mit Gottesdiensten zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. Er plädiert für eine Verlängerung der Gottesdienstpause um etwa vier Wochen“, sagt Pastor Andreas Kiebeler. Der Schutz der Teilnehmer vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus könne nicht gewährleisten werde.

Die Konsequenz: Die Kirchengemeinde sagt den Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag, 21. Mai, und die Jubiläumskonfirmation am Sonntag, 7. Juni, ab.

Für Pfingsten wird Videogottesdienst gedreht

Für das Pfingstfest wollen Kiebeler und seine Kollegin Heidrun Kück wieder einen Videogottesdienst drehen, der bei Youtube zu sehen sein wird. „Diesmal in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen“, kündigt Kiebeler an. Außerdem will der Uetzer Kirchenvorstand zu gegebener Zeit zu Gottesdiensten im Freien einladen. Diese Andachten in veränderter und deutlich kürzerer Form könnten zum Beispiel im Park vor der Johannes-der-Täufer-Kirche gefeiert werden. Auch dort müssten zwar die Abstandsregeln eingehalten werden, aber die Besucher müssten keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, erklärt Kiebeler.

Nach seinen Worten wird der Kirchenvorstand seine Entscheidung immer wieder überprüfen und neuen Gegebenheiten anpassen.

Bislang feiert nur Dedenhausen Gottesdienste – am Muttertag unter freiem Himmel

Von Friedrich-Wilhelm Schiller