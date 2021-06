Uetze

Der Uetzer Ortsrat fordert mehr Parkplätze am Sportplatz des SV Uetze 08. Für die Schaffung neuer Abstellflächen für Autos hat der Uetzer Gemeinderat 2000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Doch das reicht dem Ortsrat nicht. Er verlangt, den Betrag zu erhöhen.

Derzeit können etwa zehn Autofahrer vor dem Sportheim ihre Wagen senkrecht zur Fahrbahn der Hünenburgstraße auf einer gepflasterten Fläche abstellen. Daran schließen sich in Richtung Westen drei gepflasterte Parkbuchten parallel zum Straßenverlauf an. Der Ortsrat wünscht sich eine Umwandlung dieses Parkstreifens in Stellplätze senkrecht zur Fahrbahn. Dann könnten dort nach Einschätzung des CDU-Ortsratsmitglieds Kim Grundstedt, der auch stellvertretender 08-Vorsitzender ist, sieben statt drei Autos parken.

Grasfläche soll Rasenschotter weichen

Die Gemeindeverwaltung will die Grasfläche zwischen den Parkbuchten und dem Vereinsgebäude mit Rasenschotter befestigen, damit dort mehr Autos abgestellt werden können. „Das wäre herausgeschmissenes Geld“, sagte Grundstedt. Er befürchtet, dass Autofahrer nicht zum Parken auf den Rasenschotter fahren, sondern weiter längs der Fahrbahn ihren Wagen auf dem Pflaster abstellen. Deshalb müsse man die jetzige Grasfläche pflastern, forderte er.

Der Ortsrat ließ den Einwand des Ortsratsbetreuers Andreas Kühne nicht gelten, dass die Gemeinde eine Firma mit den Pflasterarbeiten beauftragen müsse. Es werde preiswerter, wenn der Bauhof die Rasenschotterfläche anlege, argumentierte Kühne. Einstimmig empfahl das Gremium, die Kosten für eine Pflasterung zu ermitteln und dann den Haushaltsansatz entsprechend zu erhöhen.

Der Ortsrat beschloss, den SV 08, den Schützenverein und den VfL Uetze mit jeweils 500 Euro zu unterstützen. Der SV 08 bekommt das Geld für neue Jugendtore. Der Schützenverein erneuert die Küche seines Vereinsheims. Der VfL will seinen Internetauftritt modernisieren, um mehr Jugendliche anzusprechen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller