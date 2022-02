Uetze

Der Rat hat den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Nordost in Uetze verabschiedet. Jetzt fehle nur noch die Genehmigung der Region Hannover für die Änderung des Flächennutzungsplans, sagt Uetzes Wirtschaftsförderer Andreas Fitz. „Parallel laufen bereits die Ausschreibungen für den Straßenbau im Gewerbegebiet.“ Einen konkreten Termin für den Beginn der Erschließungsarbeiten kann Fitz zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen. Möglicherweise kann die Vermarktung der Gewerbeflächen, wenn alles reibungslos läuft, noch in diesem Jahr starten.

Die Grundstücke sollen nach den Wünschen der Käufer zugeschnitten werden. „Die Flächenvergabe wird flexibel gehandhabt, je nach Bedarf des einzelnen Betriebs“, erklärt Fitz. Die Wirtschaftsförderung führt bereits eine Warteliste mit Firmen, die sich im Nordosten Uetzes niederlassen wollen.

Diese Ansiedlungen sind im Gewerbegebiet erlaubt

Das Gewerbegebiet ist 5,5 Hektar groß und schließt nach Norden an das jetzige Gewerbegebiet an und erstreckt sich in Ost-West-Richtung von der Firma Profex bis an die Gifhorner Straße und die Bundesstraße 188. Erlaubt sind dort Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Sportanlagen. Die maximale Bauhöhe liegt bei 12 Meter, gemessen ab Fahrbahnoberfläche. Es dürfen Gebäude errichtet werden, die länger als 50 Meter sind.

Ausnahmsweise können dort auch Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen werden. Vorausgesetzt, sie gehören eindeutig zum Gewerbebetrieb, und ihre Baumasse ist klar erkennbar kleiner als das Firmengebäude. Des Weiteren sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten erlaubt. Einzelhandelsgeschäfte dürfen im Gewerbegebiet nicht entstehen. Nur die Firmen dürfen produzierte Waren direkt im Gewerbegebiet verkaufen, wobei die Verkaufsfläche nicht größer als 100 Quadratmeter sein darf.

Das wird für die Natur getan

Damit das Gewerbegebiet keine Beton- und Asphaltwüste wird, sondern auch Lebensraum für Insekten, Vögel und kleinere Wildtiere bietet, sind Grünflächen anzulegen und die Beleuchtung insektenfreundlich zu gestalten. Für die Beleuchtung der öffentlichen Bereiche sind LED-Leuchtmittel in einer warmweißen Lichtfarbe ohne kurzwellige blaue und UV-Lichtanteile vorgesehen. Die Außenflächentemperatur der Leuchten soll 60 Grad Celsius nicht überschreiten. Die Lampengehäusen müssen vollständig abgeschlossen sein, damit keine Insekten eindringen und verbrennen.

Im Norden des Gewerbegebiets direkt an der Bundesstraße 188 wird die Gemeinde eine Grünfläche mit standortgerechten, heimischen Laubbäume und Sträuchern bepflanzen Quelle: Christin Klose/dpa (Symbolbild)

Im Norden des Gewerbegebiets direkt an der Bundesstraße 188 wird die Gemeinde eine Grünfläche mit standortgerechten, heimischen Laubbäume und Sträuchern bepflanzen und zwar spätestens zwei Jahren nach in Krafttreten des B-Plans. Anlage und Pflege der grünen Parzelle, durch die ein Rad- und Fußweg führen wird, ist ebenfalls Aufgabe der Gemeinde. Zudem gibt es einen privaten Grünstreifen im Südosten des Gewerbegebiets. Auch dort sollen Laubbäumen und Sträucher gepflanzt werden. Die Unternehmen sind für dessen Anlage und Pflege verantwortlich.

Betriebe sollen große Fassaden begrünen

Darüber hinaus sind die Betriebe verpflichtet, die nicht überbaubaren Flächen ihrer Grundstücke gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Des Weiteren sieht der B-Plan vor, dass Fassadenflächen, die auf einer Länge von mehr als zehn Metern keine Fenster- und Türöffnungen aufweisen, mit Kletterpflanzen zu begrünen sind.

Für den Flächenverbrauch und die damit verbundenen Eingriffe in die Natur, zum Beispiel geht Lebensraum der Feldlerche verloren, ist die Gemeinde außerdem verpflichtet, Ausgleichsflächen anzulegen. Das soll im Ökopool „Schwenkenkamp“ in Hänigsen geschehen.

Zuerst kommen die Denkmalschützer

Bevor die ersten Baumaschinen anrollen, um den Baugrund für die Straßen vorzubereiten, werden die Denkmalschützer die Flächen untersuchen. Denn in dem Plangebiet und dessen Umfeld sind archäologische Fundstellen bekannt. Mit dem Auftreten archäologischer Funden sei deshalb dringend zu rechnen, heißt es im Bebauungsplan. Erschlossen wird das neue Gewerbegebiet von der Gifhorner Straße aus. Es wird eine Ringstraße und eine Anbindung an die Rudolf-Diesel-Straße angelegt, um das alte und neue Gewerbegebiet verkehrstechnisch miteinander zu verbinden.

Von Anette Wulf-Dettmer