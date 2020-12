Uetze

Der Gemeinderat Uetze hat den Doppelhaushalt 2021/2022 samt Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Bauhof einstimmig beschlossen. In diesem Zahlenwerk aufgeführt sind auch die Sanierungskosten von 2,25 Millionen Euro für den Gebäudekomplex Mittelstraße 2 in Hänigsen, in dem der Dorftreff sein Domizil hat. Damit kann die Grundsanierung im Sommer 2021 beginnen.

Diese war bis zuletzt strittig gewesen, weil der Umfang der nötigen Arbeiten weitaus größer ist als noch im Sommer angenommen. Die Folge: Die Kosten steigen um 900.000 Euro. Aus mehreren Fördertöpfen erhält die Gemeinde rund 780.000 Euro an Zuschüssen.

Planung für zwei Eltzer Projekte kann starten

Zudem steht Geld bereit für den Grundstückskauf (108.000 Euro) und die Planung des Neubaus für die Feuerwehr Eltze (250.000 Euro) sowie ein neues Domizil für den Eltzer Hort (105.000 Euro). Der Bau des Gerätehauses soll 2023/2024 über die Bühne gehen. Sobald die Feuerwehr eingezogen und damit ihr jetziges Haus leer ist, kann dieses für den Hort umgebaut und erweitert werden. „Das wird 2024/2025 sein“, sagt Frank Hacke, Leiter des Eigenbetriebs.

Umbau und Erweiterung der Grundschule Uetze samt Neubau von Mensa und Hort werden ebenfalls in den nächsten zwei Jahren geplant. Im Budget des Eigenbetriebs sind dafür im nächsten Jahr 150.000 Euro und weitere 264.000 Euro im darauffolgenden Jahr vorgesehen.

Sportanlage wird 2021 nicht erneuert

Die Erneuerung der Leichtathletikanlage am Herrschaftsweg, die auch die Schüler des Schulzentrums nutzen, sowie die Installation von Beregnungsanlagen auf dem A- und B-Platz werden um ein Jahr verschoben. Grund: Die Gemeinde ist bei der Verteilung von Fördermitteln leer ausgegangen. Im September 2020 wurde laut Hacke ein neuer Antrag gestellt, und zwar für ein Förderprogramm des Bundes, das im Zuge der Corona-Krise aufgelegt wurde. „Die Entscheidung über die Zuschussanträge fällt im zweiten oder dritten Quartal 2021“, sagt Hacke.

In die digitale Infrastruktur der Uetzer Schulen wird der Eigenbetrieb 2021 und 2022 insgesamt 800.000 Euro investieren. Für alle seine Investitionen, die sich im nächsten Jahr auf 3,184 Millionen Euro summieren, muss der Eigenbetrieb Kredite von 2,934 Millionen Euro aufnehmen. 2022 beläuft sich der Kreditbedarf auf 1,982 Millionen Euro bei einer Investitionssumme von 2,382 Millionen Euro.

Kernverwaltung benötigt keinen Investitionskredit

Die Kernverwaltung benötigt für ihre geplanten Investitionen, wie Ausbau von Straßen, Baulandkauf und Anschaffungen für die Feuerwehr, 2021 keinen Kredit. „Das liegt daran, dass die Einnahmen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, also aus Investitionen der Vorjahre, die geplanten Investitionen übersteigen“, erklärt Gemeindekämmerer Dirk Lechenmayer. Für 2022 sind hingegen 1,895 Millionen Euro an Darlehen erforderlich. Insgesamt sind Investitionen von 4,152 Millionen Euro geplant. Größter Brocken sind mit 3,1 Millionen Euro die Erschließung von Baugebieten und der Straßenbau. 1,2 Millionen Euro sind zudem für die Erschließung des Gewerbegebiets Nordost eingeplant.

Gemeinde erwartet 2021 Etatdefizit von 8,6 Millionen Euro

Anders stellt sich die Situation bei den Kassenkrediten dar, diese entsprechen dem Dispokredit privater Haushalte. Denn zwischen den Einnahmen – vor allem Steuern und Zuwendungen vom Land – und den Ausgaben – allen voran für Kita- und Verwaltungspersonal sowie Regionsumlage – klafft ein Loch von 8,556 Millionen Euro 2021. 2022 beträgt das Defizit sogar 11,365 Millionen Euro. Damit die Gemeinde trotzdem ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, muss sie bei Bedarf einen Kassenkredit aufnehmen. „Wir sind zurzeit in der guten Situation, dass wir dafür null Zinsen zahlen müssen“, sagt Bürgermeister Werner Backeberg. Aktuell beträgt Uetzes Kassenkredit 15 Millionen Euro. Für 2021 und 2022 darf die Gemeinde maximal jeweils weitere 13 Millionen Euro aufnehmen.

