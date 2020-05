Uetze

Seit Jahren richtet die Uetzer Schaustellerfamilie Knossalla mit Berufskollegen das Burgdorfer Frühlingsfest aus. Es sollte in diesem Jahr vom 30. April bis zum 4. Mai stattfinden. Doch wegen der Corona-Pandemie stehen die Fahrgeschäfte und die Verkaufswagen der Knossallas auf dem Betriebshof an der Praklastraße in Uetze. Seit März ist das Familienunternehmen, in dem Firmenchef Harry Knossalla, seine Frau Marianne und Enkel Henry arbeiten, so gut wie ohne Einnahmen.

Für die Knossallas hatte die Saison im Februar mit der Veranstaltung Winterzauber in Laatzen begonnen. „Da hatten wir eine Glühweinhütte. Nach 14 Tagen haben wir sie wegen der Corona-Krise wieder abgebaut. Seit der zweiten Märzwoche sind wir wieder zu Hause“, erzählt Harry Knossalla. Er geht davon aus, dass es bis zum Jahresende keine Frühlings- und Schützenfeste, Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen geben wird. Sogar der Markt in Wyk auf Föhr Ende Oktober sei schon abgesagt.

Knossalla hat Standgebühren angezahlt

Für das Frühlings- und das Schützenfest in Hannover hat Knossalla schon eine Anzahlung für die Standgebühren geleistet. „Das Geld werden wir wohl nicht zurückbekommen“, befürchtet der 72 Jahre alte Uetzer. „Wir haben Soforthilfe bei der NBank beantragt. Da hat sich aber noch nichts getan.“ Die Beantragung der Soforthilfe sei ihm schwer gefallen. Er sei sich wie ein Bittsteller vorgekommen. „Ich habe mir bislang noch nie Geld von Vater Staat geholt“, betont er. Doch inzwischen hätten sie ihre Ersparnisse aufgebraucht, berichtet der Chef der Schaustellerfamilie.

Schausteller hat laufende Kosten gesenkt

Wo es gehe, habe er die laufenden Kosten gesenkt. Der Mitarbeiter, der nicht zur Familie gehört, sei in Kurzarbeit. Nur noch ein Auto sei angemeldet. Die Versicherungen ruhten zum Teil. Die Autos und die Zugmaschinen könne er nicht verkaufen, sagt Knossalla. „Wenn es wieder losgeht, brauchen wir sie, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen“, gibt er zu bedenken.

„Wir haben Angst um unser Hab und Gut“, sagt er. Das sei eine psychische Belastung. Für das Betriebsgrundstück habe er sein ganzes Leben gearbeitet. Dort wolle er seinen Lebensabend verbringen.

Familie bietet Bringdienst für Süßigkeiten an

Um Geld für das tägliche Essen zu verdienen, verkaufen die Knossallas mittlerweile auf ihrem Hof von Freitag bis Montag von 14 bis 19 Uhr gebrannte Mandeln, Popcorn, Eis, Liebesäpfel, Zuckerwatte und andere Süßigkeiten. Damit die Kunden einen Zwei-Meter-Abstand einhalten, hat Knossalla schwarz-gelbe Kabelbrücken als Markierungen ausgelegt. Für telefonische Bestellungen bietet die Familie einen Bringdienst an. Außerdem hatte die Schaustellerfamilie am Donnerstag, 30. April, erstmals auf dem Uetzer Wochenmarkt ihren Verkaufswagen für Süßigkeiten aufgestellt.

Knossalla wollte auf seinem Grundstück auch ein Karussell in Betrieb nehmen. Dafür habe er jedoch keine Erlaubnis bekommen, weil Kinderspielplätze derzeit noch gesperrt seien.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller