Uetze

Die erste Luftpistolenmannschaft des Schützenvereins Uetze ist auch in der nächsten Saison erstklassig. Endgültig hat sich das Team am vorigen Wochenende mit einem 4:1-Sieg gegen den hessischen Schützenverein Hegelsberg-Vellmar den Verbleib in der Ersten Bundesliga Nord gesichert. Unmittelbar danach hat Donald Albrecht, Vorsitzender des Schützenvereins und des Fördervereins „Die SportschUETZEn“, mit den organisatorischen Vorbereitungen auf die Wettkampfsaison 2022/2023 begonnen.

Gleich zu Beginn dieser Woche hat sich Albrecht die große Sporthalle für die Heimwettkämpfe am 22. und am 23. Oktober reservieren lassen. Jeder Bundesligist hat während der Saison an einem Wochenende fünf Konkurrenten zu Gast und muss dann an beiden Tagen insgesamt sechs Wettkämpfe organisieren. „Hoffentlich können wir sie dann unter normalen Bedingungen austragen, damit ordentlich viele Zuschauer kommen“, sagt Albrecht. Denn bei Schießwettbewerben gehe es sehr spannend zu, was Laien sich oft nicht vorstellen könnten.

Klassenerhalt erleichtert Sponsorensuche

Der Klassenerhalt macht es nach Albrechts Worten einfacher, die bisherigen Sponsoren zu halten und eventuell auch neue zu gewinnen. „Die Bundesligazugehörigkeit ist ein Alleinstellungsmerkmal in Uetze“, betont Albrecht. Weil der Verein wie bei seinen anderen Mannschaften nur die Ligagebühren übernehme, sei das Sponsoring so wichtig. An Ausgaben fielen hauptsächlich Fahrt- und Übernachtungskosten an. Die würden zum Großteil über Spenden finanziert. Einen Teil der Kosten müssten die Schützen, die Amateure sind, selbst tragen.

Vom Klassenerhalt verspricht sich Albrecht weiteren Zulauf im Nachwuchsbereich des Schützenvereins. Eltern nähmen dank der Zugehörigkeit zur Ersten Bundesliga eher wahr, dass im Uetzer Schützenverein Leistungssport betrieben wird und der Verein als Talentnest in Niedersachsen ausgezeichnet worden ist. „Natürlich freuen wir uns, wenn auch der Förderverein noch ein paar neue Mitglieder gewinnen kann“, sagt der Vorsitzende. Der Förderverein trage die Kosten, die beim Ausrichten des Heimwettkampfwochenendes anfallen.

Uetzer überzeugen beim letzten Wettkampf

Die Weichen für den Klassenerhalt hatte die Uetzer Luftpistolenmannschaft während ihres Heimwettkampfwochenendes im Dezember mit einem 3:2-Sieg gegen Olympia Berlin gestellt. Das Team verließ nach seinem dritten Saisonsieg den Relegationsplatz. „Bei unserem letzten Saisonwettkampf haben wir dann alles klar gemacht“, berichtet Albrecht. Der 4:1-Sieg gegen Hegelsberg-Vellmar sei überzeugend gewesen. Die Uetzer Schützen seien gut mit dem Druck fertig geworden, gewinnen zu müssen, um nicht wieder auf den Relegationsplatz abzurutschen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller