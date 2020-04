Uetze

Die Uetzer Tafel will ab Dienstag, 21. April, wieder regelmäßig Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Damit an diesem Tag niemand mit leeren Händen nach Hause gehen muss, bittet die Tafel ab Sonnabend, 4. April, Spenden auch von Privatleuten zu sammeln. Aufgrund der aktuell starken Nachfrage nach Lebensmitteln befürchten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel, dass die Spenden der Einzelhändler nicht so großzügig ausfallen könnten wie vor der Corona-Epidemie.

Sammelboxen in Supermärkten für die Uetzer Tafel

Die Tafel stellt im Edeka Ersü in Hänigsen und im Rewe-Markt in Uetze Sammelboxen auf. Dort hinein können Spender haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven und Kekse legen. „Mitarbeiter der Tafel werden die Spenden regelmäßig einsammeln und einlagern“, teilt Bianca Puchta von der Tafel mit. Zudem können sich Spender auch bei Reinhard Degotschin unter Telefon (0 51 47) 17 49 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer