Abstand, Maskenpflicht, noch mehr auf die Hygiene achten: Auch auf die Arbeit der Uetzer Tafel wirkt sich die Corona-Pandemie aus. Eine erneute Schließung wie im Frühjahr sieht Tafelleiter Reinhard Degotschin in naher Zukunft nicht, er will sie auch wenn irgend möglich vermeiden. Denn, so weiß der Altmerdingser Ortsbürgermeister nur allzu gut: Wer kommt, der kann die Unterstützung auch gut brauchen.

Tafelleiter: Bedürftige sollen Hilfe ruhig annehmen

Nicht jeder, der dazu berechtigt wäre, komme zur Tafel, sagt Degotschin. Die Gemeinde Uetze überprüft, ob jemand auch die Voraussetzungen erfüllt, um dienstagnachmittags bei der Lebensmittelausgabe im Schulzentrum vorstellig werden zu dürfen. Im Zuge der andauernden Pandemie hätten Gemeindemitarbeiter Menschen, die die Tafel nutzen dürften, dies aber bisher noch nicht getan haben, persönlich angeschrieben, berichtet Degotschin. „Doch von denen ist hier noch keiner vorbeigekommen“, sagt er und mutmaßt, dass die Scham, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, der Grund sein könnte.

„Besonders bei der Kriegsgeneration ist die Ansicht ,Wir schaffen das schon allein‘ ganz tief verwurzelt“, sagt der Tafelleiter. Dabei sei aus seiner Sicht nichts dabei, diese für manchen sicher sehr hilfreiche Unterstützung anzunehmen. „Ich sage immer: ,Für die Berechtigten ist es ihr gutes Recht.‘“ Und er bietet an: „Wer sich nicht traut, einfach so zur Ausgabe zu kommen, kann mich vorher gern einmal kontaktieren.“

Die Waren, die die 17 ehrenamtlichen Helfer dienstags ab 9 Uhr abholen und sortieren, reichten problemlos auch für weitere Personen. „Nur Obst und Gemüse sind, dadurch dass wir nur einmal in der Woche abholen, manchmal etwas knapp. Aber Fleisch, Brot und Milchprodukte gibt es eigentlich immer reichlich.“

Die Uetzer Tafel besteht seit 2008

Rund 30 Personen kommen wöchentlich zur Ausgabe, das sind laut Degotschin etwa zehn weniger als vor der Corona-Pandemie. Etwa zwei Drittel sind Flüchtlinge, aber auch einige gesundheitlich Eingeschränkte sind dabei. Und da die meisten Tafelkunden Familie haben, profitieren von den gespendeten Lebensmitteln wöchentlich mehr als 100 Menschen. Seit den Anfängen der Tafel im Jahr 2008 – da schlüpfte die als loser Verbund organisierte Lebensmittelausgabe (Lemia) auf Anregung von Klaus-Detlef Bödecker unter das Dach des DRK Uetze – hat sich vieles geändert.

Lebensmittel können mit einem Kühlauto abgeholt und in einer fest installierten Kühlzelle untergebracht werden. Dank der Gemeinde Uetze kann die Tafel den alten Hörsaal im Schulzentrum nutzen. Das hat den Vorteil, dass die Helfer nicht wie zuvor an den Ausgabetagen alles aufbauen und dann wieder wegräumen müssen. „Wir haben uns gemacht“, sagt Ursula Bauermeister ein wenig stolz. Sie gehört von Beginn an dazu und war viele Jahre auch Tafelleiterin. Als der neue Verein Uetzer Tafel im Sommer gegründet wurde, hat sie dieses Amt an ihren Stellvertreter abgegeben.

Vereinsgründung macht Verwaltung einfacher

Nötig gewesen wäre es nicht, die Tafel vom DRK abzukoppeln – doch es habe Vorteile für beide Seiten, sagt Degotschin. „Das DRK muss die Verwaltung für uns nicht mehr mitmachen und kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Und für uns ist es günstiger, weil wir die nötigen Anträge selbst stellen können. Es geht einfach schneller.“ Ab Januar – dann sind auch die allerletzten Formalitäten geregelt – läuft die Lebensmittelausgabe unter der Regie des neuen Vereins. Zeitgleich soll auch dessen Internetauftritt an den Start gehen. Über den werde es dann möglich sein, die Tafel als Fördermitglied zu unterstützen, kündigt Degotschin an. „Ich bin schon mehrfach auf eine solche Möglichkeit angesprochen worden.“

Doch auch andere Möglichkeiten, dieser sozialen Einrichtung zu helfen, gibt es. So haben kürzlich rund 80 Uetzer bei einer Aktion von Rewe gepackte Tüten mit haltbaren Lebensmitteln erworben, die die Ehrenamtlichen nun mit ausgeben können. „Da wir in der Regel wenig haltbare Lebensmittel bekommen, ist das eine tolle Sache“, sagt Degotschin. Er würde sich übrigens auch darüber freuen, wenn sich jemand fände, der quasi als Tafel-Auto-Pate die Versicherung für den Lieferwagen übernehmen würde.

Von Sandra Köhler