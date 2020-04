Die ersten Spenden sind auf dem Konto des Uetzer Corona-Hilfsfonds eingegangen. Damit soll Menschen in der Gemeinde geholfen werden, die in Folge der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind. Wer spenden möchte, kann Geld unter dem Stichwort Corona-Hilfen Uetze auf das Konto der Gemeinde Uetze (DE68 2505 0180 1010 4500 11) bei der Sparkasse Hannover überweisen.