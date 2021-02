Uetze

Es ist unangenehm kalt und nass an diesem Donnerstagmittag in der Feldmark zwischen Uetze und Bröckel. Mal regnet es, mal nieselt es, das Thermometer zeigt nur wenige Grad über null. Trotzdem machen die Mitarbeiter der Abrissfirma keine Pause. Stetig und konzentriert bauen sie eine alte, 120 Meter hohe Windenergieanlage ab. Die Rotorblätter und die Gondel liegen schon am Boden. Nun wird der Turm Segment für Segment demontiert. „Die Anlage wird noch heute komplett abgebaut“, sagt Baustellenleiter Steffen May vom Unternehmen Baywa.re. In der nächsten Woche soll sie dann mit mehreren Tiefladern nach Moldawien transportiert und dort wieder aufgebaut werden.

Elf Anlagen werden wiederverwendet

Das Windrad ist eines von zwölf im Windpark beiderseits der Landesstraße 387, den Baywa.re 2012 gekauft hat. Der Windpark mit Anlagen der Firma Südwind war 2002 in Betrieb gegangen. Doch die Windräder laufen laut May nach wie vor einwandfrei, das habe die technische Überprüfung ergeben. Nur bei einer Anlage gebe es einen Schaden am Getriebe, eine Reparatur lohne sich nicht. Die Gondel, in der sich die Technik befindet, werde jedoch als Ersatzteillager mit nach Moldawien gehen. Turm und Rotorblätter würden hingegen hier recycelt. „Die Rotorblätter werden ganz dünn geschnitten, dann geschreddert und schließlich Zement beigemischt“, erklärt May. Der Turm besteht komplett aus Stahl, der ebenfalls wiederverwertet werde.

Anzeige

Ein Teil des Windradturms hängt am Kran und wird von dessen Fahrer langsam Richtung Boden abgesenkt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Neue Räder erzeugen 80 Millionen Kilowattstunden Strom

Mays Kollege Arne Stei, Projektleiter in der Entwicklung, bezeichnet den Wiederaufbau der Windräder auf dem Balkan als Win-win-Situation. „Denn dadurch können die Anlagen bis ans Ende ihrer Haltbarkeit laufen, das ist besser, als sie zu recyceln.“ Gleichzeitig kann Moldawien auf diese Weise relativ kostengünstig grünen Strom erzeugen. Wie viel Geld Baywa.re für die ausgedienten Südwind-Anlagen bekommt, können die beiden Projektleiter nicht sagen. Nur so viel: Sie sind erheblich günstiger als die neuen, die Baywa.re zwischen Uetze und Bröckel aufstellen wird.

Acht Nordex N149 mit einer Nennleistung von 4,5 Megawatt sollen die Südwind-Räder ersetzen. Sie werden bei einer Nabenhöhe von 105 Metern und einem Rotordurchmesser von 149 Metern 180 Meter hoch sein. „Höher dürfen wir in dem Bereich nicht bauen wegen luftfahrtrechtlicher Belange der Flughäfen Celle und Hannover“, erklärt Stei. Der neue Windpark wird circa 80 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Das ist etwa dreimal so viel, wie die zwölf alten Anlagen produziert haben.

Baywa.re investiert mehr als 40 Millionen Euro

Das Investitionsvolumen für das Repowering des Windparks, dem das Unternehmen den Namen Wilhelmshöhe II geben hat, wird mehr als 40 Millionen Euro betragen. Genaue Zahlen wollen May und Stei nicht nennen. Ein Hochleistungswindrad kostet aktuell zwischen 5 und 6 Millionen Euro. Hinzu kommt die Infrastruktur mit Zufahrtswegen und Stromleitungen. Darüber hinaus muss Baywa.re ein Ausgleichskonzept für das Bauprojekt finanzieren. Für Wilhelmshöhe II sind insgesamt 21,5 Hektar erforderlich, die nicht nur angelegt, sondern auch für die Laufzeit der Windräder, in der Regel 20 Jahre, bewirtschaftet werden müssen. „Erhaltenswerte und gut etablierte Maßnahmen aus dem Bestandswindpark dienen dabei als Grundlage und werden weiter verbessert“, erläutert Stei.

Die beiden Projektleiter Steffen May (links) und Arne Stei koordinieren den Abriss der alten zwölf Windräder nördlich von Uetze und den Bau der acht neuen Anlagen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Bis Mitte April sollen alten Anlagen verschwunden sein

Der Abriss der alten Windräder durch das Unternehmen Neowa soll laut May Ende März/Mitte April abgeschlossen sein. „Alle Fundamente werden wir dann noch nicht zurückgebaut haben“, erklärt May. „Aber wir können parallel schon mit dem Neubau der ersten Anlagen beginnen.“ Für sie werden neue Fundamente angelegt. Einige neue Windräder sollen noch 2021 ans Netz gehen, der Rest dann im nächsten Jahr.

Sobald alle Anlagen im Windpark Wilhelmshöhe II Strom erzeugen, werden sich in der Gemeinde Uetze insgesamt 50 Windräder drehen. Damit sind laut Andreas Fitz, Geschäftsführer der Gemeindebetriebe Uetze GmbH, vorerst alle Standorte auf den ausgewiesenen Vorrangflächen für die Windenergienutzung ausgereizt. Die Anlagen werden zusammen mehr als fünfmal so viel Strom aus Wind erzeugen, wie die Uetzer benötigen.

Uetze ist seit drei Jahren eine der wenigen Kommunen in Deutschland, in der überhaupt neue Onshore-Windenergieanlagen entstehen. Bis Mitte September 2020 waren bundesweit laut Bundesverband Windenergie 247 Onshore-Räder ans Netz gegangen. In Niedersachsen wurden bis zu dem Zeitpunkt 18 neue Windräder in Betrieb genommen, davon allein drei in Uetze.

Von Anette Wulf-Dettmer