Uetzer müssen ab 1. Januar höhere Abwassergebühren zahlen

Uetze

Die Gebühren für die Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet steigen zum 1. Januar nächsten Jahres. Statt 3,20 Euro müssen die Einwohner dann 3,40 Euro pro Kubikmeter zahlen. Zudem erhöht der Wasserverband Peine den Grundpreis pro Hausanschluss von 72 auf 96 Euro im Jahr. Der Trinkwasserpreis bleibt hingegen stabil: 1,58 Euro pro Kubikmeter und ein Grundpreis von 102,72 Euro im Jahr. Damit erhöhen sich die Kosten für einen Zweipersonenhaushalt mit einem Wasserverbrauch von 80 Kubikmetern im Jahr um 40 Euro auf 597,12 Euro.

Im September 2019 hatte der Wasserverband noch angekündigt, dass die Abwassergebühren erst am 1. Januar 2021 steigen. Die Verbandsversammlung hat jetzt jedoch anders entschieden und die Erhöhung bereits ab 2020 beschlossen.

Das sind die geplanten Baustellen in Uetze

Der Wasserverband, der in kommunaler Hand ist, begründet die Erhöhung mit sehr hohen Investitionen im nächsten Jahr. 66 Millionen Euro sollen in die Infrastruktur für die Wasserver- und -entsorgung investiert werden. 51 Millionen Euro davon fließen in die Abwassersparte. In der Ortschaft Uetze wird unter anderem das Baugebiet Burgdorfer Straße/Schapers Kamp erschlossen. Im Gewerbegebiet Rudolf-Diesel-Straße, das erweitert wird, wird die Kanalisation entsprechend ergänzt. In der Hänigser Kläranlage stehen Investitionen für Rechen- und Sandfang an. In Altmerdingsen sollen zwei Pumpwerke erneuert werden. In Katensen soll ein Mischwasserspeicherbecken gebaut werden.

Für den Trinkwasserbereich plant der Wasserverband ebenfalls millionenschwere Investitionen. Von den im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesenen 15 Millionen Euro bekommt die Gemeinde Uetze etwas ab. Vor allem in Dollbergen sollen rund 800 Meter Trinkwasserleitung erneuert werden: in der Alten Dorfstraße, An der Wasserstraße, Wilhelm-Busch- und Hermann-Löns-Straße. Darüber hinaus wird das Baugebiet südlich des Birkenwegs mit Trinkwasser- und Abwasserleitungen erschlossen.

Von Anette Wulf-Dettmer