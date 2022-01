Uetzer treffen sich zur Corona-Mahnwache auf dem Hindenburgplatz

Uetze

Unter dem Motto „Gemeinsam Haltung zeigen. Für Demokratie und Zusammenhalt“ ist am Freitag, 28. Januar, ab 17.30 Uhr eine einstündige Mahnwache in Uetze geplant, an der sich alle Bürger und Bürgerinnen beteiligen können. Getragen wird die Aktion von einem vielfältigen Bündnis aller evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Uetze, aller im Rat vertretenen Parteien, dem Kreisverband Burgdorf des Sozialverbands Deutschland, dem DGB-Kreisverband Region Hannover sowie dem Schützenverein Uetze von 1903 und seinem Förderverein.

„Es geht uns darum, unser Mitgefühl mit allen auszudrücken, die durch die Pandemie Angehörige verloren haben oder durch einen schweren Verlauf der Erkrankung betroffen sind. Aber wir möchten auch unsere Anerkennung für alle zeigen, die in der Pandemie bis an oder über ihre Grenzen hinaus belastet sind – medizinisches und pflegerisches Personal, Behörden, Menschen im Bildungsbereich genauso wie Eltern und viele andere Menschen jeden Alters“, erläutert Ratsfrau und Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch stellvertretend für das Bündnis. „Denn Corona ist auch in Uetze real, jeder hat jemanden, der betroffen ist.“

Lesen Sie auch Aktion auf dem Hindenburgplatz: Frauen kreiden Missstände an

Teilnehmer müssen Maske tragen

Mit der angemeldeten Mahnwache wollen die Akteure nach eigenen Angaben auch zeigen, dass sie damit einverstanden sind, dass es Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 geben muss. „Je mehr wir uns alle an die Regeln halten, desto besser kommen wir durch die Krise“, sagt Hanisch. Deshalb ist während der Mahnwache das Tragen von FFP2-Masken Pflicht, und der Abstand von mindestens 1,50 Meter zum Nächsten ist einzuhalten.

Menschenkette bis zum Rathaus geplant

Damit die Abstandsregel leichter einzuhalten ist, soll eine Menschenkette vom Hindenburgplatz bis zum Rathaus in der Marktstraße gebildet werden. Die Teilnehmer sollen sich jedoch nicht an den Händen halten, sondern die Verbindung von Mensch zu Mensch mit mitgebrachten Tüchern und Schals bilden, die sie zwischen sich halten. Diese Verbindung soll auch symbolisieren, dass es den Akteuren wichtig ist, im Dialog zu bleiben im Sinne einer lebendigen Demokratie.

Das ist auch ein Grund, warum sich der SoVD-Kreisverband an der Aktion beteiligt. „In der Pandemie ist es nicht leicht, sich öffentlich zu engagieren“, erklärt dessen Vorsitzender Klaus Wedemeier. Die Mahnwache biete die Möglichkeit, nach langer Zeit mal wieder auf die Straße zu gehen, ergänzt Hanisch. Sobald die mehrere 100 Meter lange Menschenkette durch Uetze gebildet ist, soll die Versammlung gegen 18.30 Uhr am Rathaus aufgelöst werden.

Von Anette Wulf-Dettmer