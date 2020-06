Uetzes Bürger dürfen wieder Sitzung der Fachausschüsse besuchen

Uetze

Mit den zunehmenden Lockerungen der Corona-Auflagen will die Gemeinde Uetze den Einwohnern die Möglichkeit geben, wieder an Sitzungen der politischen Gremien als Zuhörer teilzunehmen. In dieser Woche beginnt ein neuer Sitzungszyklus, der am 9. Juli mit der Ratssitzung seinen Abschluss findet.

Wegen der Corona-Pandemie hatten sich Politik und Verwaltung seit Mitte März darauf verständigt, auf Sitzungen der Fachausschüsse zu verzichten und die anstehenden Entscheidungen – beispielsweise den Verzicht auf Kita-Gebühren und die Stundungsmöglichkeit für Gewerbesteuern – nur im Verwaltungsausschuss der Gemeinde zu fällen.

Anzeige

Um die Abstandsregelung einhalten zu können, werden die Ausschüsse in der Agora des Schulzentrums tagen. Es dürfen maximal 20 Zuhörer die Sitzungen verfolgen. Eine Maskenpflicht bestehe nicht, teilt der stellvertretende Rathaussprecher Murat Kurt mit, könnten auf Wunsch aber zur Verfügung gestellt werden. Vor dem Betreten der Agora müssen sich die Besucher die Hände desinfizieren – Mittel stehen bereit. Zudem besteht die Pflicht, sich in das Besucherbuch einzutragen, damit das Gesundheitsamt die Kontakte verfolgen kann, sollte einer der Anwesenden mit Corona infiziert gewesen sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle Sitzungen beginnen um 18 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr. „Eine vorherige Platzreservierung ist nicht möglich“, erklärt Kurt.

Ausschuss berät über Ausbau der Osterstraße

Den Auftakt der Sitzungsperiode macht am Donnerstag, 4. Juni, der Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Bürgermeisters, der Bürgerinitiative Uetze, des Naturschutzbeauftragten, des Gemeindebrandmeister und des Vertreters des Seniorenbeirats. Zudem berät der Ausschuss über den geplanten Ausbau der Osterstraße im alten Uetzer Ortskern.

Den Entwurf des Planungsbüros hat der Ortsrat Uetze in seiner jüngsten Sitzung um eine Änderung erweitert: Im nördlichsten Abschnitt der Osterstraße an der Einmündung in die Schmiedestraße soll auf beiden Straßenseiten ein Fußweg angelegt werden. Bislang ist geplant, den Weg entlang der Fuhse in diesem Bereich nur mit einem Schottergemisch zu befestigen. Der Ortsrat hat diese Forderung laut Ortsbürgermeister Jens Schumacher einstimmig beschlossen. Dadurch würden die Ausbaukosten um 9000 Euro steigen. „Aber die Sicherheit würde erhöht, denn Fußgänger mit Rollatoren kämen leichter voran und müssten nicht zweimal die Straße überqueren“, erläutert Schumacher.

Darüber hinaus soll über einen Antrag der SPD-Fraktion beraten werden. Die Sozialdemokraten haben einen Katalog mit Planungsgrundsätzen für umweltgerechtes, nachhaltiges Bauen – zum Beispiel den Verzicht auf Schottergärten – entwickelt.

Als nächstes tagt der Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales am Donnerstag, 18. Juni. Es folgen der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur am Dienstag, 23. Juni, noch einmal der Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Planung am Donnerstag, 25. Juni, und am Donnerstag, 2. Juli, der Aussschuss Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen. Für diese Sitzungen liegen bislang noch keine Tagesordnungen vor.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Anette Wulf-Dettmer