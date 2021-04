Uetze

Werner Backebergs (SPD) Amtszeit als Uetzes Gemeindebürgermeister endet am 31. Oktober nach 20 Jahren. Doch von der Kommunalpolitik will er sich noch nicht verabschieden. „Nach reiflicher Überlegung und mit Unterstützung meines Ortsvereins habe ich mich entschlossen, zur Kommunalwahl am 12. September erneut zu kandidieren, und zwar als Kandidat für die Regionsversammlung“, teilt Backeberg via Facebook mit.

Backberg hat Uetze geprägt

Backeberg hat mit seiner pragmatischen, besonnenen und unaufgeregter Politik die Gemeinde Uetze geprägt und gemeinsam mit dem Gemeinderat zu einer modernen Kommune entwickelt. Uetze ist in dieser Zeit beispielsweise zum grünen Kraftwerk der Region Hannover geworden. Allein die Windräder – 50 moderne Anlagen werden es 2022 sein – produzieren fünfmal so viel Strom wie in der Gemeinde verbraucht. Das nächste Schritt ist schon vorgezeichnet: die Erzeugung grünen Wasserstoffs. Nicht nur im Bereich Klimaschutz hat Backeberg bereits über seine Amtszeit hinaus die Weichen für Uetze gestellt. Er hat die Entwicklung eines Regionale Wassermanagements als Leuchtturmprojekt der Region Hannover angeschoben.

Backeberg wird auf SPD-Listenplatz drei stehen

Der Uetzer Backeberg wird im Wahlkreis Burgdorf, Lehrte, Uetze für die Regionsversammlung auf Platz 3 der SPD-Liste stehen. Den Spitzenplatz auf der Wahlliste besetzen die Sozialdemokraten der drei Kommunen immer im Wechsel. Vor fünf Jahren stand der Uetzer Kandidat auf Platz 1. Zurzeit vertritt Jürgen Buchholz aus Dollbergen die Interessen Uetzes in der Regionsversammlung. Er wird aber nicht wieder kandidieren. Das ist auch ein Grund, warum Backeberg seinen Hut in den Ring wirft. „Ich wäre nicht gegen Jürgen Buchholz angetreten, der einen tollen Job macht“, erklärte Backeberg am Sonntag.

Vielfältige Erfahrungen und Kontakte

Er habe einen Tag intensiv nachgedacht und dann entschieden zu kandieren, sagte Backeberg, der im Oktober 66 Jahre wird. So viel Erfahrung, Kenntnisse und Kontakte, die er als hauptamtlicher Bürgermeister sammeln konnte, habe kaum jemand. „Diese möchte ich nun ehrenamtlich einbringen.“ Backeberg will nach eigenem Bekunden eine starke Stimme für die Gemeinde Uetze, für den Ostkreis und für den ländlichen Raum sein.

Von Anette Wulf-Dettmer