Uetze

Für die Gemeinde Uetze meldet das Gesundheitsamt der Region seit Montag, 10. Mai, keine Neuinfektionen mehr, stabil ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt am Mittwoch, 19. Mai, den dritten Tag in Folge bei 14,6. Das ist der niedrigste Wert aller 21 Regionskommunen. Leider ist ein weiterer Einwohner der Gemeinde an dem Virus gestorben, somit erhöht sich die Zahl der Todesfälle seit Pandemieausbruch auf 18. Bei 701 Frauen, Männern und Kindern in Uetze wurde seitdem der Sars-CoV2-Erreger nachgewiesen.

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist der Inzidenzwert am Mittwoch auf 92 (Montag: 120,6) gesunken. Lehrte hat eine Inzidenz von 26,7. 13 Städte und Gemeinden in der Region weisen inzwischen einen Wert unter 50 auf. Die Inzidenz der Region liegt seit vergangenen Mittwoch unter 100, sodass ab Donnerstag, 20. Mai, die sogenannte Bundesnotbremse mit nächtlicher Ausgangssperre und weiteren Einschränkungen aufgehoben ist.

Lesen Sie auch:Das ist ab 20. Mai in Hannover und den Umlandgemeinden wieder erlaubt

So ist die Lage in den Nachbarkreisen

Auch in den benachbarten Landkreisen, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, entspannt sich das Infektionsgeschehen seit Tagen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch folgende Inzidenzwerte: für Celle 36,3, für Gifhorn 91,8 und für Peine 50,4. Niedersachsenweit liegt die Inzidenz laut RKI am 19. Mai bei 49,9, das ist der drittniedrigste Wert in Deutschland.

Von Anette Wulf-Dettmer