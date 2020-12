Uetze

„Wir wissen nicht, wann das ein Ende hat“, sagt Vicky Roupeli, Geschäftsführerin der Gaststätte Hellas in Dollbergen. Die Corona-Krise stellt Gastronomen seit Mitte März vor große Herausforderungen. Mit dem zweiten Lockdown, der auch die Adventszeit trifft, bangen auch die Uetzer Gastronomen einmal mehr um den Fortbestand ihrer Lokale. Um zumindest etwas Umsatz zumachen, haben sie Abhol- und Lieferkonzepte für ihre Kunden entwickelt.

Gastwirtin muss Frühjahrshilfe zurückzahlen

Die Frustration bei Roupeli ist groß, die versprochenen Hilfen von der Regierung hat sie noch nicht erhalten. Stattdessen muss sie nun die Hilfen aus dem Frühjahr zurückzahlen. Denn im Sommer machte sie trotz der Corona-Pandemie Umsatz. Die Hilfe aus dem Frühjahr solle sie nun bis zum Jahresende zurückzahlen, berichtet die Gastwirtin. „Dadurch fehlt mir mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes.“

Roupeli hatte ihre Hoffnung, wie viele andere Gastronomen auch, in die Weihnachtszeit gesetzt. Doch ihr großes Büfett am 24. Dezember fällt wegen des Lockdowns aus. Aber sie darf einen Liefer- und Abholservice anbieten. Ihre Kunden können, wie gewohnt, unter anderem Speiseplatten aus 160 Kartengerichten selbst zusammenstellen. Um besser planen zu können und damit niemand auf sein Essen warten muss, rät Roupeli, frühzeitig unter Telefon (0 51 77) 7 45 zu bestellen.

Ausnahmezustand für Gastronomie bis Ende März?

Roupeli ist mehr als skeptisch, dass der aktuelle Lockdown die Wende bringt und die Infektionszahlen wieder sinken. „Ich hätte von der Politik einen früheren harten Lockdown erwartet, damit das Weihnachtsgeschäft nicht gefährdet ist“, sagt sie. Dass sich jeder an den Feiertagen an die Kontaktbeschränkungen hält, bezweifelt sie. „Ich erlebe ja, was die Leute an Essen bestellen. Wenn jemand acht, neun, zehn Gerichte bestellt und beim Liefern hört man aus dem Wohnzimmer laute Stimmen und Musik, dann ist alles klar.“ Die Gastwirtin rechnet damit, dass die Gastronomie mindestens bis Ende März im Ausnahmezustand bleibt, und hofft, mit ihren Weihnachts- und Silvesterangeboten über die Runden zu kommen.

Pizzeria La Rocca ist Heiligabend geschlossen

Ähnlich wie Roupeli geht es auch Virgilio Tripari von der Pizzeria La Rocca in Uetze. Wie sein Angebot rund um den Jahreswechsel aussehe, wisse er noch nicht. Heiligabend bleibe das La Rocca aber auf jeden Fall zu. Bis Mittwoch, 23. Dezember, haben seine Kunden die Möglichkeit, unter Telefon (0 51 73) 20 14 Gerichte für den ersten und zweiten Weihnachtstag zu bestellen.

Dennis Nösler kocht Menüs zum Abholen

Auch das Linden Casino in Hänigsen bietet einen Abholservice für Speisen an. Anders als viele andere Restaurants und Lokale ist die wirtschaftliche Existenz von Geschäftsführer Dennis Nösler nicht bedroht. Er hat eine Vollzeitstelle im Einzelhandel, das Linden Casino öffnet daher seit vielen Jahren hauptsächlich für private Feiern. Für Weihnachten bereitet Nösler normalerweise ein großes Büfett vor und bewirtet bis zu 140 Personen. Jetzt bietet an für die Weihnachtstage Menüs an – vom klassischen Sauerbraten über Wildschweinfrikadellen bis Hamburger. Bisher hat er rund 75 Bestellungen für die Feiertage erhalten, bis zum Dienstag, 22. Dezember, nimmt er noch Aufträge unter Telefon (0 51 47) 18 00 an.

„Beim Abholen ist das Essen gar, aber kalt. Dazu gibt es kleine Gebrauchsanweisungen, wie man es richtig aufwärmt“, sagt Nösler. Die Abholer bekommen jeweils einen Zeitraum für den 24. Dezember und 25. Dezember zugewiesen, in dem sie ihr Essen holen können. So möchte Nösler vermeiden, dass sich mehrere Personen gleichzeitig im Restaurant aufhalten. Zwischen Silvester und Freitag, 8. Januar, werde nicht gekocht. Danach wolle er mit neuer Karte wieder einen Abholservice anbieten, kündigt der Casino-Wirt an.

Von Leona Passgang