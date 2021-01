Uetze

Es ist ein stiller Abschied in den Ruhestand für Uetzes Schulleiterin Karin Schulz – ohne große Feier, dafür aber mit vielen kleinen Aufmerksamkeiten und Überraschungen. Im aktuellen Corona-Lockdown ist nicht mehr möglich. Am Freitag, 29. Januar, wird sie zum letzten Mal in ihrem Büro im Schulgebäude an der Katenser Straße sitzen. Einschließlich Donnerstag unterrichtet Schulz auch noch.

Seit die Deutsch-, Mathematik- und Sportlehrerin Rektorin in Uetze ist, hat sie jedoch nur noch wenig Unterricht gegeben. Dafür sei die vierzügige Grundschule mit den Standorten Uetze und Eltze zu groß. Mehr als elf Jahre lang – seit August 2009 hat Schulz die Uetzer Grundschule geleitet und geprägt. Es ist eine bewegte Zeit gewesen: „Als ich hier angefangen habe, kam bald die Zusammenlegung mit der Außenstelle Eltze und kurz darauf deren Umbau.“ Parallel dazu lief der Aufbau der offenen Ganztagsschule am Standort Uetze und die Umsetzung der Inklusion mit all ihren Herausforderungen.

Einsatz für die Zukunft der Uetzer Grundschule

Bis zuletzt unterrichtet Schulz nicht nur, sie macht sich auch gemeinsam mit dem Lehrerkollegium dafür stark, dass die geplante Erweiterung und Erneuerung des Uetzer Schulgebäudes so umgesetzt wird, dass sich die Grundschule räumlich wie pädagogisch weiter entwickeln kann. „Uns ist wichtig, dass wir einen zentralen Versammlungsraum, sozusagen als Herzstück der Schule, bekommen. Fürs tägliche Schulleben wäre das eine große Bereicherung. Bislang haben wir so etwas nicht. Dort könnte ganz viel stattfinden, nicht nur schulinterne Veranstaltungen“, nennt Schulz einen Punkt, der den Lehrkräften am Herzen liegt.

„Wir haben uns dafür eingesetzt, dass im Außenbereich nicht so viel Bewegungsraum für die Schüler und Schülerinnen verloren geht.“ Die Qualität des großen Schulhofs mit seinem Bereich für sportliche Aktivitäten und mit den Ruhezonen müsse erhalten bleiben. „Ich denke, mit dieser Forderung sind wir inzwischen bei den Verantwortlichen durchgedrungen.“

Der dritte Wunsch: Die Räumlichkeiten der Grundschule sollten so gestaltet werden, dass Jahrgangscluster eingerichtet werden können. „Dadurch wäre klassenübergreifendes Arbeiten möglich“, nennt Schulz einen Vorteil. „Zudem entwickeln die Kinder ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl und mehr Verantwortung für die Räume – inklusive Toiletten.“

Konzentration auf wesentliche Unterrichtsinhalte

Seit zehn Monaten prägt die Corona-Pandemie mit Homeschooling und dem Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen daheim den Schulalltag. „Manche Kinder genießen den Zustand mit den halben Klassengruppen. Es wird intensiver gearbeitet, die Lehrkräften können sich besser um den einzelnen Schüler kümmern. Nicht zuletzt ist es viel leiser in den Klassen“, beschreibt Schulz ihre Beobachtungen. Die Befürchtungen vieler Eltern, ihre Kinder könnten zu wenig lernen und Nachteile für ihre gesamte Schullaufbahn haben, teilt die Schulleiterin nicht. „Wir konzentrieren uns zurzeit auf die wesentlichen Unterrichtsinhalte. Sollte tatsächlich durch das Szenario B entscheidender Lehrstoff fehlen, wird er eben nachgeholt.“

Rektorin: Kleine Kinder sind liebenswerte Wesen

Karin Schulz hat 1978 ihre erste Lehrerstelle angetreten. Wie hat sich Schule und wie haben sich die Kinder in den vergangenen mehr als 40 Jahren geändert? „Die Lehr- und Lernmethoden haben sich geändert und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder.“ Die Kindheit verlaufe heute anders, das spüre man. „Gleich geblieben ist, dass kleine Kinder liebenswerte Wesen sind“, betont die Schulleiterin.

Viele Kinder bringen laut Schulz heute andere Voraussetzungen für die Schule mit. „Das macht sich vor allem in der Sprachentwicklung bemerkbar – übrigens nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund. Es wird offenbar weniger in den Familien miteinander gesprochen.“ Eine Schlüsselposition für die Sprachentwicklung habe nach wie vor das Vorlesen, ein Hörbuch oder Ähnliches könne das nicht leisten. „Vorlesen vermittelt Nähe, das Kind kann nachfragen, und es ist nicht allein. Auch Grundschüler lieben es, wenn ihnen jemand etwas vorliest“, sagt die erfahrene Lehrerin, die selbst drei erwachsene Kinder und mehrere Enkel hat.

Konrektorin übernimmt Leitung – vorerst kommissarisch

Ab 1. Februar leitet vorerst Schulzes Stellvertreterin Judith Brandes-Bock die Grundschule Uetze-Eltze. „Bis zu ihrer offiziellen Ernennung als Rektorin macht sie das kommissarisch“, sagt Schulz. Kommissarischer Konrektor werde der Lehrer Florian Kania.

Für die Zeit nach der Schule hat Schulz schon viele Pläne geschmiedet. Von der Fuhse in die Bückeberge ist sie schon vor einiger Zeit mit ihrem Lebenspartner gezogen. „Wir wollen viel verreisen – wenn Corona uns lässt“, sagt Schulz. Dafür wolle sie ihr Spanisch auffrischen. Die Sportlehrerin wandert nach eigenem Bekunden auch gern und häufig – beliebtes Terrain ist der Harz. Und nicht zuletzt wolle sie Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen.

