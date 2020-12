Uetzes Inzidenzwert fällt auf null

Uetze

Der Teil-Lockdown scheint Wirkung zu zeigen: In allen Kommunen der Region ist der Inzidenzwert in den vergangenen 24 Stunden unter 100 gesunken. Für die Gemeinde Uetze meldet die Region am Mittwoch, 2. Dezember, sogar eine Sieben-Tage-Inzidenz von null, am Dienstag lag sie bei 4,9. Zuletzt hatte das Gesundheitsamt am vergangenen Donnerstag einen neuen Corona-Fall gemeldet, seitdem gab es keine Neuinfektionen mehr in der Gemeinde.

Am Mittwoch gelten sieben Uetzer als akut infiziert. Seit Pandemie-Beginn Anfang März – damals gab es im Uetzer Ortsteil Eltze den ersten Corona-Kranken Niedersachsens – haben sich 180 Einwohner mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt am Mittwochmittag vier Neuinfektionen, 90 akut Infizierte und einen Inzidenzwert von 98,1 (am Vortag 104,8). In Burgdorf ist die Inzidenz trotz vier neuer Corona-Fälle gesunken – von 82,7 am Dienstag auf 79,5 am Mittwoch.

