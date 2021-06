Uetze

Das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Uetze hat sich beruhigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag auf 14,6 gesunken, nachdem sie am vergangenen Freitag auf 38,9 hochgeschnellt war. Mit dem aktuellen Wert liegt Uetze im Mittelfeld aller 21 Regionskommunen. Seit Pandemieausbruch im Frühjahr 2020 ist in Uetze bei 711 Frauen, Männern und Kinder das Coronavirus nachgewiesen worden. Als akut infiziert gelten zwölf Uetzer. 18 sind an oder mit dem Virus gestorben. Das vermeldet das Gesundheitsamt der Region.

Lesen Sie auch:

In Uetzes Nachbarkommunen gibt es ebenfalls niedrige Inzidenzwerte: Burgdorf liegt bei 12,7, Lehrte bei 26,7. Die höchste Inzidenz wird für Burgwedel (28,9) und Seelze (28,4) gemeldet. Regionsweit liegt der Wert lauf Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bei 13,6.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es bei Uetzes Nachbarn aus

In den benachbarten Landkreisen, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, liegen die Inzidenzwerte ebenfalls auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldete am Montag folgende Werte: für Celle 5,0 (Montag: 10,1), für Peine 9,6 (17,8) und für Gifhorn 22,1 (24,4). Niedersachsenweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 12,0 (17,1). Das ist der viertniedrigste Wert aller Bundesländer, nur Mecklenburg-Vorpommern (5,3), Brandenburg (9,3) und Schleswig-Holstein (9,9) stehen noch besser da.

Von Anette Wulf-Dettmer