Frau Tesch, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wiederwahl als Erste Gemeinderätin. In diesem Amt sind Sie auch die Krisenmanagerin der Gemeinde Uetze. Schon in Ihrer ersten Amtszeit haben Sie einige Krisensituationen zu bewältigen gehabt. Welche sind das gewesen?

Ich erinnere mich, wie mein Vorgänger Achim Husemann mir die grüne Mappe für den Einsatzstab, in der die Aufgaben- und Telefonlisten für Notfälle liegen, mit den Worten übergeben hat, „Ich hoffe, Sie müssen die Mappe nie benutzen“.

„Satt, sicher und sauber, das waren die Prioritäten beim Flüchtlingsansturm“

Doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung?

Nein. Der erste Einsatz für mich waren fünf ausgebüchste Stachelschweine. Das war kurz nach meinem Amtseintritt im September 2014. Die Feuerwehr hat die Tiere schließlich eingefangen. Die Gemeinde war dabei, weil es um Bevölkerungsschutz ging, Stachelschweine sind nun mal Wildtiere. 2015 kam dann die Flüchtlingskrise. Wir hatten als erste Kommune in der Region eine Erstaufnahmestelle. Quasi in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir gemeinsam mit den Johannitern in 48 Stunden neben der Stötznerschule Unterkünfte geschaffen. Satt, sicher und sauber, das waren die Prioritäten beim Flüchtlingsansturm. Nach wie vor kommen Flüchtlinge nach Uetze, 30 neue sind es bereits in diesem Jahr.

Bei der Bombenräumung auf einer Ackerfläche neben der Altölraffinerie in Dollbergen war der Krisenstab der Gemeinde ebenfalls gefragt?

Genau, das war 2016 und 2017. Die Gemeinde hat die Evakuierung der Bevölkerung in mehreren Straßen der Ortschaft vorbereitet. Der erste Räumungstermin musste innerhalb weniger Stunden organisiert werden. Im Juni 2019 war der Einsatzstab der Gemeinde ebenfalls gefragt, als die Eichen auf dem Hoopt massiv vom Eichenprozessionsspinner befallen waren. Das Gefährliche ist: Die Härchen der Spinner können einen anaphylaktischen Schock bei Menschen auslösen. Seitdem kommt jedes Jahr eine Spezialfirma, um die Spinner zu bekämpfen.

Seit mehr als einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie den Alltag der Menschen. Was macht diese Krise so besonders?

Das Besondere ist, sie betrifft alle Altersgruppen und alle Lebensbereiche von der Arbeitswelt über die Bildung bis hin zur Freizeit. Die Aufgaben für die Gemeinde in dieser Krise sind vielfältig. Wir müssen dafür sorgen, dass die Corona-Verordnungen umgesetzt werden, nicht zuletzt auch in den gemeindeeigenen Einrichtungen. Gleichzeitig müssen alle anderen Arbeiten der Verwaltung weiterlaufen. Es gab viele Anfragen von Bürgern, sodass wir eine Info-Hotline eingerichtet haben. In der ersten Zeit war wichtig, wie die Menschen in Quarantäne mit dem Nötigsten versorgt werden können. Als das Impfen begann, ging es darum, wie die Menschen zum Impfzentrum in Laatzen kommen. Mit viel ehrenamtlichem Engagement und Eigeninitiative sind Lösungen gefunden worden.

„Krisen sind chaotisch, sehr anstrengend, aber auch lösbar“

Wie haben Sie all diese Herausforderungen erlebt?

Krisen sind erst mal chaotisch, dann sehr anstrengend, aber auch lösbar. Das liegt daran, dass sich in Uetze viele Menschen engagieren, die in solchen Situationen anpacken. Zum Beispiel ist Hartmut Schulte, der damals Ortsbürgermeister war, in der Flüchtlingskrise von Haus zu Haus gegangen, um den Menschen die Notwendigkeit des Aufbaus einer Erstunterkunft zu erklären.

Wie genau sieht Ihre Aufgabe als Krisenmanagerin aus?

Ich wirke eher nach innen, dass alles auf die Schiene gestellt wird. Ich kann mich auf einen sehr erfahrenen Stab im Rathaus und bei den Feuerwehren verlassen. Das ist Gold wert.

Man hat Ihnen Unterstützung zugesagt, wenn Sie im September für das Bürgermeisteramt kandieren würden. Aber Sie haben abgelehnt. Warum wollen Sie nicht Bürgermeisterin in Uetze werden?

Ich war nie in einer Partei, doch ohne Partei muss man sich Mehrheiten suchen. Das andere, die Verwaltung liegt mir mehr. Das bin ich.

Sie arbeiten seit vielen Jahren eng mit Bürgermeister Werner Backeberg zusammen. Welche Aufgaben warten aus Ihrer Sicht auf seinen Nachfolger?

Finanziell ist Uetze nicht auf Rosen gebettet. Doch es wurden in den vergangenen Jahren solide Standbeine, zum Beispiel durch die Windenergienutzung und das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept, entwickelt. Eine Aufgabe des neuen Bürgermeisters wird es sein, die zukunftsweisenden Ideen, die Werner Backeberg und der Rat auf den Weg gebracht haben, umzusetzen und mit Leben zu erfüllen.

Welche Aufgaben müssen die Verwaltung und der neue Rat angehen, um die Gemeinde zukunftsfähig zu machen?

An die Zeit vor Corona werden wir nicht anknüpfen können. So wird die Digitalisierung stärker in den Alltag zu integrieren sein, indem zum Beispiel mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Zudem geht es darum, diejenigen zu unterstützen, die besonders unter der Pandemie gelitten haben wie Gastronomie, Einzelkünstler, Schüler und Einzelhandel. Gleichzeitig haben Bewegung, Gesundheit und Familie in der Corona-Krise einen höheren Stellenwert bekommen, das muss bei Entscheidungen berücksichtigt werden.

Zur Person Ursula Tesch wurde 1970 in Braunschweig geboren und ist dort aufgewachsen. In der Löwenstadt hat sie auch studiert – Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialarbeitswissenschaft. Nach der Studium hat die Diplompädogin zunächst ein Jugendzentrum in ihrer Heimatstadt, in der sie auch noch lebt, geleitet. Im Dezember 1998 hat Tesch dann in Uetze angefangen. 2003 übernahm sie die Leitung des Teams Jugendangelegenheiten und Kitas. Parallel dazu führte sie zeitweise auch das Team Schule, Sport und Kultur. Die neugeschaffene Stabsstelle für Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters wurde Tesch im Mai 2012 angetragen. Keine zwei Jahre später wurde sie zur Ersten Gemeinderätin gewählt. Am 6. Mai 2021 hat der Rat sie für eine zweite Amtszeit als Allgemeine Vertreterin des Uetzer Bürgermeisters bestätigt. „Ich bin eine Ziehpflanze der Gemeinde“, beschreibt Tesch ihre Karriere.

Wo liegen aus Ihrer Sicht als Erste Gemeinderätin die Stärken Uetzes?

Die Uetzer packen an, jede Ortsgemeinschaft ist engagiert. Sie geben aufeinander acht, sowohl in den Orten als auch die Orte untereinander. Es ist hier nicht langweilig, denn es gibt viele Aktivitäten und private Initiativen. Im Rathaus, den Kitas und auf dem Bauhof arbeitet eine schlagkräftige Truppe. Rund die Hälfte der Mitarbeiter lebt in der Gemeinde, sie identifizieren sich besonders stark mit ihrer Arbeit. Die anderen kommen aus umliegenden Landkreisen, was den Blick über den Tellerrand garantiert. Kurz gesagt: Die Mischung macht es.

Von Anette Wulf-Dettmer