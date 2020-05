Uetzes Sportvereine fahren Schritt für Schritt den Trainingsbetrieb hoch

Uetze

Im Gemeindegebiet sind die Tennisspieler die Ersten, die von den Lockerungen der Corona-Einschränkungen profitieren. „Alles ist vorbereitet, sodass wir an diesem Wochenende unsere Anlage für die Spieler freigeben“, kündigt Mario Laqua, Leiter der Tennissparte beim VfL Uetze, an. Auch die Tennisspieler des TSV Friesen Hänigsen dürfen sich ab diesem Wochenende wieder die Bälle zuspielen.

In den vergangenen Wochen haben die Sportler ihre Plätze trotz Corona für die Spielsaison vorbereitet. „Statt der üblichen Arbeitseinsätze mit vielen Mitgliedern haben wir das diesmal mit einigen wenigen erledigt, damit wir auf Abstand bleiben konnten“, berichtet Laqua. „Es haben schon viele nachgefragt, wie weit wir schon sind.“

Alle müssen sich ins Besucherbuch eintragen

Laqua hat die neuen Verhaltensregeln für die Sportler an mehreren Stellen aufgehängt. Gespielt werden dürfen nur Einzel. Untereinander müssen die Spieler einen Mindestabstand von zwei Metern halten. Jeder, der auf die Anlage kommt, hat sich in ein Besucherbuch einzutragen. Sowohl in Uetze als auch in Hänigsen bleiben die Vereinsheime sowie die Duschen und Umkleiden geschlossen. Die Toiletten mit Waschbecken – ausgestattet mit Einmalhandtüchern und Desinfektionsmittel – dürfen genutzt werden. Laqua: „Wir haben drei Waschstationen auf der Anlage.“

An mehreren Stellen auf der Tennisanlage hat Mario Laqua die Verhaltensregeln aufgehängt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Hänigser Tennissparte hat laut Klaus Dahlgrün, Vorsitzender des Gesamtvereins, für den Betrieb während der Corona-Pandemie ein Konzept aufgestellt und drei Hygienebeauftragte, darunter eine Ärztin, benannt. „Ein Beauftragter soll immer vor Ort sein, um zu kontrollieren, ob beispielsweise die Gerätschaften zum Abziehen des Tennisplatzes nach jedem Einsatz desinfiziert werden“, sagt Dahlgrün.

Friesenchef: Jede Sparte muss Konzept vorlegen

Wie die Tennisspieler haben auch die Fußballer, Baseballspieler und Wanderer ihr Trainingsterrain eher unter freiem Himmel. „Aber 75 Prozent unserer etwa 1500 Mitglieder trainieren in der Halle“, sagt Dahlgrün. Weil diese weiterhin geschlossen bleibt, werde versucht, das Training nach draußen zu verlegen. Bei Badminton dürfte das kaum ein Problem sein. Platz sei ausreichend vorhanden.

Der Vorstand und die Spartenleitungen des TSV Friesen Hänigsen haben in einer Videokonferenz am Donnerstagabend beschlossen, dass „jede Sparte dem Vorstand vor dem Trainingsstart ein Konzept vorlegen muss, wie die Auflagen zum Infektionsschutz umgesetzt werden“. Deshalb beginnt auch das Fußballtraining, obwohl ein klassischer Freiluftsport, noch nicht. „Die Fußballer haben noch kein Konzept. Für uns sind die Lockerungen sehr plötzlich gekommen“, sagt Dahlgrün. „Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Wochen einspielt. Corona wird uns noch lange beschäftigen.“

Dollberger Fußballer trainieren in Kleingruppen

Auch der Vorsitzende des TSV Dollbergen, Jürgen Buchholz, ist nach eigenen Angaben überrascht von der Lockerung für die Sportvereine. „Ob das sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln“, sagt er. Nichtsdestotrotz wird aber auch in Dollbergen der Sportbetrieb wieder aufgenommen. „Aber nicht vor Montag, es muss erst alles vorbereitet werden“, betont Buchholz. Die Fußballer, eine wichtige Sparte des TSV, werden in Gruppen mit maximal fünf Leuten trainieren. „Wir haben draußen genug Platz, um auf Abstand zu bleiben.“ Trainingsspiele werde es nicht geben. Auch das Sportabzeichentraining soll demnächst beginnen, kündigt Buchholz an. Zudem solle alles, was sonst in der Halle und den Räumen des Vereinsheims läuft, Schritt für Schritt auf die Rasenfläche vor dem Gebäude verlegt werden.

Das plant auch der VfL Uetze. „Wir starten am Montag mit dem Outdoortraining, denn alle warten darauf, dass sie etwas tun können“, sagt der Vorsitzende Volker Paga. Die Leichtathleten können wieder beginnen ebenso wie das Training fürs Sportsportabzeichen. Auch Handball sei draußen möglich. Eine Fußballsparte hat der VfL mit seinen fast 1000 Mitgliedern nicht.

Turner steigen vom Barren aufs Rad

„Die Männerturnsparte steigt aufs Rad und geht gemeinsam auf Tour“, sagt Turner Paga. Selbst die Formationstänzer überlegen laut Paga, auf dem Vorplatz der Halle Schrittkombinationen zu üben, denn in den eigenen vier Wänden ist es dafür oft zu eng. Ob Jazzdance und Steppaerobic irgendwann draußen trainiert wird, steht noch nicht. „Das Onlinetraining, das sehr gut angenommen wird, wird auf jeden Fall weiterlaufen“, erklärt Paga.

Kinderturnen werde es vorerst nicht geben. Auch für das Jugendtraining gebe es noch kein Konzept. „Wenn keiner die Verantwortung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie tragen kann, dann lassen wir es“, stellt der Vorsitzende klar. „Wir wollen abwarten, wie sich alles entwickelt und die Trainingsmöglichkeiten sukzessive erweitern.“

VfL-Chef: Ohne Desinfektionsmittel kein Training

Nicht nur die VfL-Halle, auch die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Die Toiletten sind laut Paga über den Vorraum, der beim Outdoortraining eine zentrale Rolle hat, zu erreichen. In diesem steht das Desinfektionsmittel, mit dem sich die Sportler die Hände und die Übungsleiter die genutzten Sportgeräte desinfizieren können. „Erst in ein paar Tagen wird der Spender geliefert, den wir dort aufstellen wollen. Vorerst müssen sich die Sportler mit zwei Sprühflaschen begnügen.“

Paga appelliert an alle, keine Desinfektionsmittel – „es ist nach wie vor schwer zu beschaffen“ – mitzunehmen. „Wenn wir kein Desinfektionsmittel haben, müssen wir den Trainingsbetrieb wieder einstellen“, macht er unmissverständlich klar.

Von Anette Wulf-Dettmer