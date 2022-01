Uetze

In einen Verkehrsunfall auf der B188 in Höhe der Einfahrt Burgdorfer Straße in Uetze sind am Donnerstagabend fünf Autos verwickelt worden. Um 18.45 Uhr wollte eine 64-jährige Uetzerin, die mit ihrem VW Golf aus Richtung Burgdorf kam, nach rechts in die Burgdorfer Straße abbiegen. Die Fahrbahn war jedoch komplett vereist, sodass ihr Auto geradeaus weiterrutschte. Daraufhin entschloss sich die Frau, auf der markierten Sperrfläche mitten auf der Bundesstraße stehen zu bleiben – eine falsche Entscheidung: Denn die 31-jährige Fahrerin des nachfolgenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem Hindernis bremsen und rutschte gegen den Golf.

Ein Auto konnte nicht mehr bremsen

Zwei nachfolgende Fahrzeugen kamen laut Polizei zwar rechtzeitig zum Stehen. Aber der folgende Mazda, den eine 50-Jährige aus Müden fuhr, prallte in das hintere der beiden stehenden Autos. Durch den Aufprall drehte sich der Mazda um die eigenen Achse und blieb dann stehen. Leicht verletzt wurden bei der Karambolage die 64- und die 31-jährige Autofahrerin. Rettungswagen brachte sie in Krankenhäuser. Von den fünf beteiligten Fahrzeugen blieb nur das Auto, das direkt hinter der 31-Jährigen zum Stehen gekommen war, unbeschädigt. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen.

Die Uetzer Feuerwehr war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmittel zu reinigen. „Bei der Rettung der Fahrerinnen mussten wir nicht helfen, denn es war niemand eingeklemmt“, sagt Uwe Richter, Pressesprecher der Feuerwehr.

Von Anette Wulf-Dettmer