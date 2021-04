Uetze

Die Polizei ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall auf der Landesstraße 387 zwischen Uetze und Bröckel gerufen worden – von Mitarbeitern einer Firma für Schwertransporte. Sie vermuteten, dass der Fahrer eines Begleitfahrzeugs unter Alkoholeinfluss stand. Dieser war kurz zuvor mit seinem Transporter in den Graben neben einen Feldweg in Höhe des Uetzer Klärwerks geraten.

Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, schilderten die Kollegen, dass der 48-Jährige versucht habe, einen der Tieflader des Schwertransports zu überholen. Dabei sei er ohne erkennbare Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Weil er anschließend schwankend aus dem Transporter gestiegen sei, habe man die Polizei benachrichtigt. Die Beamten stellten bei dem 48-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,37 Promille fest. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Von Anette Wulf-Dettmer