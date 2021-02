Uetze/Hannover

Auf der Landesstraße 387 bei Uetze ist am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Motorradfahrer auf den Anhänger eines Autos aufgefahren. Der Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Wegen des Verkehrsunfalls war die Strecke an der Einmündung der Katenser Hauptstraße mehr als eine Stunde lang gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war ein 47 Jahre alter Fahrer eines Volvo mit Anhänger gegen 15.45 Uhr auf der Katenser Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Dollberger Straße, der L 387, brachte er seinen Wagen kurz zum Stehen, um dann nach links abzubiegen. Dieses Bremsmanöver übersah der 53 Jahre alte Motorradfahrer, der hinter dem Volvo fuhr. Der 53-Jährige fuhr mit seiner Honda auf den Anhänger des Volvo auf und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei sperrte den Bereich bis etwa 17 Uhr ab. Der Fahrer des Volvo blieb unversehrt.

Von Tobias Morchner