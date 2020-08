Unfall oder mutwillige Beschädigung: Erneut Auto in Uetze zerkratzt

Uetze

Erneut ist in der Webgartenstraße in Uetze ein Auto zerkratzt worden. Erst am Wochenende wurde ein schwarzer Opel eines 27-jährigen Autofahrers aus Hannover rundum zerkratzt. Jetzt traf es die 44-jährige Halterin eines Alfa-Romeo. Die Uetzerin hatte ihr Fahrzeug am Dienstag von 11 bis 11.30 Uhr in der Webgartenstraße geparkt.

Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, war dieses im Bereich der Beifahrertür und des vorderen Kotflügels verkratzt. Aufgrund des Spurenbildes könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Lenker eines Fahrrads die Schäden verursacht hat.

Mögliche Zeugen, die den Vorfall am Dienstag in Uetze beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer