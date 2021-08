Uetze/Benrode

Zwischen Uetze und Benrode hat sich am Sonntag um 14.50 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 18-Jähriger, der in Richtung Benrode fuhr, kam mit seinem VW Golf von der Fahrbahn ab und prallte seitlich an einen Straßenbaum. Wie der Fahranfänger gegenüber der Polizei erklärte, sei er einen Moment lang abgelenkt gewesen, weil er auf das Navigationsgerät geschaut habe.

Bei dem Unfall verletzte sich der 18-Jährige leicht. „Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich“, teilte die Polizei am Montag mit. Am VW wurde durch den Aufprall die gesamte rechte Seite eingedrückt, sodass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Von Anette Wulf-Dettmer