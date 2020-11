Uetze

In den fünf Schulen der Gemeinde Uetze gibt es am Montagvormittag keine Corona-Fälle – weder Infizierte noch Verdachtsfälle. Deshalb läuft der Betrieb in der Aurelia-Wald-Gesamtschule, dem Gymnasium Unter den Eichen sowie in den Grundschulen in Uetze-Eltze, Dollbergen und Hänigsen derzeit nach Szenario A. Das heißt, unterrichtet wird in ganzer Klassenstärke von Montag bis Freitag, und ab Klassenstufe 5 tragen die Schüler auch Masken an ihrem Sitzplatz.

„Aber die Schulen sind auf Szenario B vorbereitet“, erklärt Rathaussprecher Andreas Fitz auf Anfrage. Szenario B bedeutet, dass die Schüler Präsenzunterricht und Homeschooling im Wechsel haben, damit die Räume nicht so voll sind. Der Vorteil: Im Präsenzunterricht muss keine Maske getragen werden, weil die Schüler nicht so eng beieinander sitzen. In der Aurelia-Wald-Gesamtschule würden die Schülergruppen täglich wechseln und im Gymnasium wöchentlich.

Grundschulen bevorzugen täglichen Wechsel

Die Grundschulen in Uetze-Eltze und Hänigsen setzen auf den täglichen Wechsel der Lerngruppen. „Das halten wir für die beste Methode für Grundschüler“, sagt sowohl Uetzes Schulleiterin Karin Schulz und als auch die Hänigser Rektorin Kerstin Ackermann. „Wir versorgen die Kinder mit Lernstoff für einen Tag und können am nächsten darüber mit ihnen reden“, erklärt Ackermann.

Laut Fitz muss der Unterricht nach Szenario B laufen, sobald der Inzidenzwert in der Region Hannover über 100 liegt und gleichzeitig in der entsprechenden Schule ein Positiv-Fall vorliegt. Parallel zum Wechselunterricht muss die betroffene Klasse und ihre Lehrkräfte zudem in Quarantäne. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet für Montag einen Inzidenzwert von 109,8, das Landesgesundheitsamt von 111,7. Der Grund für die Differenz sind laut Regionssprecherin Sonja Wendt die unterschiedliche Meldezeiträume.

Sechs Infektionen seit Freitag

Für Uetze hat das Gesundheitsamt am Montag sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der akut Infizierten sank hingegen von 29 am Freitag auf 25 am Montag. Der Inzidenzwert steigt wegen der sechs neuen Fälle auf 82,6. Insgesamt sind in Uetze seit Ausbruch der Pandemie 146 Menschen (Stand 2. November) positiv getestet worden.

Der Krisenstab der Gemeinde wird am Dienstag, 3. November, zusammengekommen. Dann werde geschaut, wo nachgesteuert werden muss, erklärt der Rathaussprecher. Es werde unter anderem auch darum gehen, wie der Politikbetrieb und der Arbeitsalltag im Rathaus weiterläuft und welche Aktivitäten trotz Hygienekonzept einzustellen sind. Vergangenen Woche hatte der Krisenstab beschlossen, dass auf Uetzes Straßen und auch auf dem Hindenburgplatz keine Maskenpflicht besteht. Möglicherweise wird die Gemeinde dies mit dem Teil-Lockdown ändern.

Von Anette Wulf-Dettmer