Burgdorf

In Burgdorfs Innenstadt laden am Sonntag, 10. November, ab 13 Uhr mehr als 40 Geschäfte zum herbstlichen Einkauf ein. Damit sich die Kinder, die ihre Eltern an diesem letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres begleiten, nicht langweilen, haben die Organisatoren vom Stadtmarketingverein Burgdorf ( SMB) den Tag...