Der Rat der Nachbargemeinde Wathlingen will den Bau eines Radwegs an der Landesstraße 311 zwischen Hänigsen-Riedel und Wathlingen vorantreiben. Das hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wie Bürgermeister Torsten Harms ( CDU) dazu ausführt, wolle Wathlingen die Initiative Uetzes für eine höhere Verkehrssicherheit auf dieser Strecke unterstützen.

Die Politiker in Uetze stellen die Forderung nach den Bau eines kombinierten Fuß- und Radwegs von Riedel nach Wathlingen in Zusammenhang mit der geplanten Abdeckung des Kalibergs und dem damit verbundenen hohen Verkehrsaufkommen auf der L 311. Sowohl der Ortsräte Hänigsen und Obershagen als auch der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt, Planung und für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft, Finanzen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde und der Region Hannover aufnimmt. So soll die Verkehrssicherheit in und um Hänigsen verbessert werden.

Kalibahnstrecke soll Lieferroute für Lkw werden

Konkret geht es neben den Bau des Radwegs um den Bau von Querungshilfen über die L 311, die bessere Trennung der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer sowie die Verbreiterung der Bürgersteige und Radwege innerorts.

Darüber hinaus empfehlen alle vier politischen Gremien, dass Gespräche mit den Behörden und dem K+S-Konzern geführt werden, um die alte Kalibahnstrecke durch den Wald Brand als Anlieferroute der Lastwagen zur Recyclinganlage am Fuß der Kalihalde auszubauen. Das Thema steht übrigens auch auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 9. Juli.

Radstrecke soll Weg zur Schule sicherer machen

Der Wathlinger Rat hat ebenfalls beschlossen, das Landesstraßenbauamt und den Landkreis Celle von dem Radwegprojekt zu überzeugen. „Ein Bedürfnis gibt es ganz sicher, wenn täglich rund 50 Kinder aus Hänigsen zur Oberschule mit gymnasialem Zweig nach Wathlingen fahren“, sagt Bürgermeister Harms. Ziel sei es, bis zum Schuljahr 2023/2024 den Fahrradweg an der L 311 zu verwirklichen. Die Kosten schätze die Tiefbauabteilung der Samtgemeinde Wathlingen auf rund 60.000 Euro.

