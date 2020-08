Uetze

Ein junger Mann hat am Wochenende seinen 18. Geburtstag in Uetze gefeiert – leider größer, als es die Corona-Vorschriften erlauben. Die Polizei löste die Party in der Nacht zu Sonntag auf. Gegen die Teilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.

Der 18-Jährige hatte für die Party eine Cocktailbar an der Dollberger Straße gemietet. Wer solch eine Räumlichkeit außerhalb der eigenen Wohnung nutzt, darf nicht mehr als zehn Personen einladen. So steht es in der seit dem 1. August geltenden Fassung der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Mehr Gäste – und zwar bis zu 50 – sind nur erlaubt bei Hochzeiten, Taufen, Konfirmation, Kommunion und anderen religösen Feiern. „Von Geburtstagsfeiern steht dort nichts“, sagt ein Polizeibeamter.

Als die Polizisten am Sonntag um 2 Uhr die Uetzer Cocktailbar betraten, waren dort noch 27 Partygäste ausgelassen am Feiern. Nachbarn hatten die Polizei angerufen, weil laute Partymusik auch weit nach Mitternacht aus dem Gebäude hallte.

Von Anette Wulf-Dettmer