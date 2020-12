In Uetze ist am frühen Sonntagmorgen ein Trennungsstreit eskaliert. Ein bewaffneter 41-Jähriger soll gewaltsam in die Wohnung seiner Exfreundin eingedrungen sein. Als deren Schwester zu Hilfe kam, schoss der Verdächtige auf sie und verletzte die Frau am Kopf. Der Mann aus Wolfsburg ist seither auf der Flucht.