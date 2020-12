Versuchtes Tötungsdelikt in Uetze: Verdächtiger kommt in U-Haft

Hannover

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am frühen Sonntagmorgen in Uetze sitzt der Tatverdächtige seit Montag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte den Antrag gestellt, den 41 Jahre alten Deutsch-Iraker ins Gefängnis zu schicken. Ein Haftrichter in Hildesheim gab dem Antrag statt.

Bei dem 41-Jährigen bestehe eine Fluchtgefahr, er habe keine familiären Bindungen und müsse bei einer Verurteilung mit einer erheblichen Freiheitsstrafe rechnen, lautet die Begründung der Staatsanwaltschaft.

Der 41-Jährige hatte am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr mit einer Schusswaffe auf die 45 Jahre alte Schwester seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau geschossen. Dabei wurde das Opfer schwer am Kopf verletzt. Nach der Tat flüchtete der Schütze. Die Polizei konnte ihn sieben Stunden später in Peine festnehmen. Der 41-Jährige soll mit seiner 35 Jahre alten Ehefrau in Wolfsburg gelebt haben. Vor einigen Monaten soll sich die Frau von dem 41-Jährigen getrennt und zu ihrer Schwerster nach Uetze gezogen sein. Die genauen Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Von Tobias Morchner