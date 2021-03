Hänigsen

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Uetze ist äußerst unzufrieden damit, dass die Hannoversche Volksbank ihre Filiale in Hänigsen zum 1. Oktober schließen will. Künftig sollen in Hänigsen nur noch Selbstbedienungsterminals stehen. Die Vorsitzende des Beirats, Christa Guderian, hat deshalb einen Brief an Volksbankchef Jürgen Wache geschrieben – mit der Aufforderung, die Schließungsabsichten zu überdenken.

In dem Schreiben fragt Guderian, ob die Entscheider auch einmal an die Menschen in Hänigsen gedacht hätten, die wegen körperlicher Gebrechlichkeit auf den persönlichen Bankservice an ihrem Wohnort angewiesen seien. In Hänigsen hat die Volksbank nach eigenen Angaben rund 3000 Kunden. Für Beratungsgespräche sollen sie künftig in die Uetzer Filiale oder ins sogenannte Kompetenzcenter nach Burgdorf kommen. So stellt sich das zumindest das genossenschaftlich organisierte Geldinstitut vor.

Solche Umstellungen seien gerade älteren Menschen schwer zu vermitteln, betont Guderian. Viele würden sich abgehängt fühlen, nachdem sie jahrelang treue Kunden der Volksbank waren. „Warum soll das jetzt so radikal geändert werden?“, fragt die Seniorenbeiratsvorsitzende in ihrem Brief an Wache und schließt mit den Worten: „Wir warten auf Ihre Stellungnahme.“

