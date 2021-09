Uetze

Mit langen Schlangen vor den Wahllokalen wie bei der Kommunalwahl am 12. September, rechnet die Gemeindewahlleiterin Ursula Tesch bei den Wahlen am Sonntag, 26. September, in der Gemeinde Uetze nicht. „Ich erwarte eine Entspannung, weil wir nicht fünf, sondern nur noch zwei Wahlzettel ausgeben müssen“, sagt Tesch. Zudem seien die Stimmzettel auch sehr viel übersichtlicher als zum Beispiel bei der Ratswahl und der Wahl zur Regionsversammlung. Die Wähler in der Gemeinde Uetze sind am Sonntag aufgerufen, sich an der Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin und an der Bundestagswahl zu beteiligen.

Auf dem Stimmzettel für die Stichwahl stehen nur zwei Namen: Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU). Bei der Bundestagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen. Die Erststimmen entscheiden darüber, welcher Bewerber den Wahlkreis Hannover-Land II im Bundestag vertritt. Die aussichtsreichsten Bewerber sind der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch (SPD), der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), und Simone Meyer (Grüne). Die Zweitstimmen für eine Partei geben den Ausschlag für die Sitzverteilung und damit für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag.

Mehr als 5000 Briefwähler fordern Unterlagen an

Gegen lange Warteschlangen spricht nach Teschs Meinung auch das große Interesse an der Briefwahl. Die 4300 Briefwähler der Kommunalwahl hätten für die Stichwahl einen Wahlschein mit einem Stimmzettel zugeschickt bekommen. Mehr als 5000 Wähler hätten bis Dienstagmittag, 21. September, für die Bundestagswahl Briefwahlunterlagen angefordert.

In den Wahllokalen, in denen ausreichend Platz ist, werden die Wahlvorstände zusätzliche Wahlkabinen aufstellen. „Das ist aber nicht überall möglich“, sagt Tesch. Sie kündigt eine Verbesserung in der Hänigser Grundschule am Storchennest an, in der es wieder zwei Wahllokale geben wird, und zwar in der Mensa und in der Aula. Dort hatten sich am 12. September einige Wähler in die falschen Schlangen eingereiht.

Das Wahllokal in der Mensa können die Wahlberechtigten am Sonntag von außen betreten, wenn sie durch die Gartenpforte an der Ecke Am Kindergarten/Moorgartenweg gehen. „Bei schlechtem Wetter ist der Wahlraum auch durch die Schule zugänglich“, kündigt Tesch an. Zusätzliche Schilder sollen dafür sorgen, dass die Wähler leichter den Weg zu ihrem Wahllokal in der Hänigser Schule finden.

Gemeinde verlegt Wahlraum in neue Dollberger Kita

In der Dollberger Löwenzahnschule hatten einige gehbehinderte Wähler nicht den Fahrstuhl gefunden. „In Dollbergen ist jetzt der Wahlraum ebenerdig im Bewegungsraum der neuen Kindertagesstätte. Die Adresse, Ackersbergstraße 6, ist identisch“, berichtet Tesch. Eine Verlegung auf demselben Grundstück sei rechtlich zulässig.

Erfahrungsgemäß ist der Andrang in den Wahllokalen von 11 bis 13 Uhr am größten. Tesch empfiehlt, vorher oder hinterher wählen zu gehen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Falls um 18 Uhr noch Wähler vor dem Wahllokal warten sollten, werde sich ein Mitglied des Wahlvorstands ans Ende der Schlange stellen, kündigt die Gemeindewahlleiterin an. Wer davor stehe, dürfe noch seine Stimme abgeben.

Wahlvorstände erhalten Schulung

Für Dienstagabend hatte die Verwaltung die Wahlvorstände noch einmal zu einer Schulung eingeladen. Themen waren neben der Entzerrung der Besucherströme die Besonderheiten der Bundestagswahl und das unterschiedliche Wahlalter bei den beiden Wahlen. Bei der Stichwahl können bereits 16-Jährige ihre Stimme abgeben. Bei der Bundestagswahl ist man hingegen erst ab 18 Jahre stimmberechtigt. Nach Teschs Einschätzung führt das nicht zu Irritationen: „Die Jugendlichen, die wählen gehen, sind in der Regel gut informiert.“

„Wir machen am Sonntag keine öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Nach seiner Einschätzung interessieren sich die Menschen bei der Bundestagswahl in erster Linie für die Ergebnisse auf Bundesebene und schauen sich daher die Wahlberichterstattung im Fernsehen an. Bei der Kommunalwahl hatte die Verwaltung die Wahlergebnisse aus der Gemeinde in der Agora interessierten Einwohnern vorgestellt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller